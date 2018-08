Letztes Konzert unter freiem Himmel

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Zum achten und vorerst letzten Mal hat das Heeresmusikkorps Neubrandenburg Belvedere in der Marienkirche in Wriezen gastiert. Denn: Das am Marktplatz gelegene Gotteshaus wird in den kommenden Jahren saniert.

„Wir freuen uns sehr, das letzte Konzert hier spielen zu können“, begrüßte Oberstleutnant Christian Prchal die vielen Gäste am Dienstagabend. Seit Jahren unterstützt das Orchester den Wiederaufbau der in den letzten Kriegstagen zerstörten Kirche. Eintrittsgelder, Spenden sowie Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken fließen auf das Spendenkonto für die Sanierung der denkmalgeschützten Ruine. Hinzu kommt nun ein Millionenbetrag an Förderung, wie Pfarrer Christian Moritz informierte. Der Geschäftsführer der Lokalen Leader-Aktionsgruppe Oderland, Andreas Schmidt, war denn auch unter den Besuchern. So wie Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), sein Vorgänger Uwe Siebert, aber auch Architekt Rainhardt Pavlitschek. „Es wird trockener werden“, versprach Christian Moritz bei der Begrüßung. Aber sonnig bleiben – durch die Lichtbänder in der neuen Dachkonstruktion.

Das Konzert am Dienstag fand jedoch noch unter freiem Himmel statt. Kein Problem, bei dem Jahrhundertsommer, wie die Musiker fanden. Ihn wollten sie mit ihrem Programm noch einmal Revue passieren lassen, wie Moderator Christian Prchal sagte. So ging es denn mit dem Stück „Paris Sketches“ in die Stadt der Liebe und dann mit einem Tango nach Lateinamerika, bevor die musikalische Reise über Bayern nach Italien führte. Und dass ein klassisches Instrument viel Blues und Swing besitzen kann, zeigte Solist, Oberfeldwebel Martin Götze, an der Bass-Klarinette mit dem „Big Horn Blues“. Überhaupt gestaltete sich das Konzert nach der Pause deutlich beschwingter – mit Bläser-Solisten und Melodien wie „Somewhere over the Rainbow“. Und schließlich zwei Zugaben, die das Heeresmusikkorps Neubrandenburg Belvedere geben musste.

Mit der Hallenkirche aus Backstein, von der nach 1945 nur die Mauern, sowie einige Pfeiler und Arkaden, die Innenwände des Chores und der rechteckige Turm übrig blieben, verbindet Heinz Müller viel. „Ich bin hier konfirmiert worden“, erzählt der 73-Jährige, der mit seiner Frau Margot die Benefizkonzerte seit eh und je organisiert. „Es ist mein größter Wunsch, dass die Sanierung weitergeht und die Kirche ein multifunktionales Zentrum wird und Kultur und Leben in die Stadt bringt. Für Jung und Alt.“

Von Herzen wünschen sich die beiden Wriezener weitere Mitstreiter, um die Kirche in den kulturellen Mittelpunkt der Stadt zu rücken. Beiden – sowie auch allen Spendern und langjährigen Besuchern der Benefizkonzerte – dankte Pfarrer Christian Moritz sehr herzlich.

Fast alle Stühle waren an diesem Abend in der Wriezener Stadtkirche besetzt, die den Blick auf den Abendhimmel und die Flugkünste der Tauben freigab. Aber auch der Musik Raum gab. Dass das so bleibt, dafür wollen sich die Evangelische Kirchengemeinde und die vielen ehrenamtlichen Helfer weiter engagieren. Und weiter Geld sammeln. „Denn auch für den Innenausbau brauchen wir noch jeden Euro“, mahnte Heinz Müller.