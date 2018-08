Anrufe von falschen Polizisten

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine Liste in rumänischer Sprache, auf der alle Namen alleinstehender Frauen in Hohen Neuendorf verzeichnet sind? Dieses Ammenmärchen erzählte eine Anruferin drei älteren Damen in Hohen Neuendorf am späten Mittwochabend. Die Frau gab sich als Polizistin aus, auf dem Display stand die Nummer 0049 30110, berichtet Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die Nummer habe vorgaukeln wollen, dass es sich tatsächlich um einen Anschluss der Berliner Polizei handelte.

Die Damen, zwei im Alter von 78 Jahren und eine 85-Jährige, ließen sich allerdings nicht hinters Licht führen. Sie entgegneten, sie seien nicht alleinstehend, legten auf und informierten die „echte“ Polizei.