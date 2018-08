Singend zur Einhundert

Julia Lehmann

Oderberg/Lunow-Stolzenhagen (MOZ) Wie fasst man ein 100 Jahre andauerndes Leben zusammen? Anna Sudau tut es am liebsten singend. Am Dienstag feierte die Oderbergerin mit litauischen Wurzeln ihren 100. Geburtstag. Ihre beiden Enkelsöhne Jan und Mike Sudau holten die alte Dame dafür in ihr Zuhause in Lunow-Stolzenhagen, in dem sie mit ihren Partnerinnen gemeinsam wohnen.

„Mir geht es gut, ich kann für mich selbst sorgen“, sagt Anna Sudau. Sie bekommt zwei Mal am Tag Unterstützung durch den Sozialdienst der Volkssolidarität, der mit ihr einkaufen geht oder Dinge im Haushalt erledigt. Aber auch mit 100 Jahren lebt Anna Sudau selbstständig in ihrer Oderberger Wohnung. Der grüne Star macht ihr stark zu schaffen. Ihr Sehvermögen ist sehr eingeschränkt. Um sich abzustützen, hat sie immer einen Gehstock bei sich. Ihre weißen Haare trägt sie zu einem Dutt aus einem geflochtenen Zopf, dazu Bluse und Rock.

Ihren Geburtstag verbringt die gelernte Damenschneiderin bei Kaffee und Kuchen, Kutschfahrt und Gesprächen bei ihren Enkelsöhnen. Insgesamt hat Anna Sudau zwei Söhne, vier Enkel und drei Urenkel. Einer ihrer beiden Söhne ist bereits verstorben. Weil ihr Mann im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam, zog sie ihre Kinder allein groß. „Ich habe grausame Zeiten erlebt“, sagt Anna Sudau. Auf ihre Flucht angesprochen, berichtet sie von Kälte, Hunger, Tränen.

Nach der Flucht aus der litauischen Heimat siedelte sich die Familie zunächst im mecklenburgischen Klein Labenz an. Etwa Mitte der 60er-Jahre holte sie einer ihrer Söhne nach Oderberg. Dort arbeitete sie in verschiedenen gastronomischen Einrichtungen als Köchin. Nach dem Tod ihres Mannes fand Anna Sudau erneut einen Partner. Vor etwa zehn Jahren verstarb dieser allerdings. „Das Leben zu zweit ist anders“, sagt sie.

„Oma singt viel“, sagt Mike Sudau (51) und hält die Hand seiner Großmutter. Und in der Tat hat Anna Sudau zu fast allem ein Lied oder Zitat parat. Dabei hört man ihr ihre litauische Herkunft durch das gerollte „R“ an. „Im wilden Westen ist es am besten“, singt die betagte Dame. Ihre Enkel müssen schmunzeln. Woher die Lieder stammen, wissen auch sie nicht genau.

Als Kinder haben Mike und Jan Sudau ihre Oma oft besucht. Sie haben Stachelbeeren und Holunderbeeren gesammelt, woraus Anna Sudau gern Saft machte. „Außerdem hat sie immer gern gekocht und Teppiche geknüpft“, erinnert sich Mike Sudau.

Eine taffe Frau mit einer bewegten Geschichte, mit Humor und Freude am Leben. In ihrer Heimat ist sie nie wieder gewesen, berichtet sie. Ob sie denn aber zumindest noch litauisch spreche: „Sprechen Sie mich auf litauisch an und ich werde schon antworten.“