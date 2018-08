Freies Radio für freidenkerische Inhalte

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein freies Bürgerradio, als Alternative und Ergänzung zum Stadtfernsehen, das als Forum für kritische Meinungsäußerungen dient und in dem jeder Brandenburger seine Ansichten kund tun kann. Dazu ausgewählte Musik, abseits des üblichen Mainstream, etwa alte DDR-Rock- oder Diskoklassiker – so in etwa stellen sich Christian Radecke, seine Partnerin Sabine Herrmann, die einigen Havelstädtern auch unter dem Pseudonym „Nora Schlecht“ bekannt sein dürften,, und eine Reihe weiterer Kunst- und Kulturinteressierter, die sich als loser Verbund zugunsten dieses Vorhabens zusammengefunden haben, das Programm des von ihnen ins Leben gerufenen Radiosenders PAX vor. Auf der Frequenz 90,7 war dabei in dieser Woche die erste Life-Sendung zu hören – eingespielt vor aller Augen auf dem Neustädtischen Markt.

Der Weg bis zur heutigen Umsetzung des ersten freien Bürgerradios in Brandenburg an der Havel war jedoch alles andere als einfach. „Die Idee dazu kam und eigentlich schon 2001 und ist in Thüringen geboren. Wir hatten schon damals viel Kontakt zu anderen freien Medien, haben Erfahrungen ausgetauscht“, erzählt Christian Radecke, der mit seiner Lebensgefährtin Sabine Schlecht sodann Unterstützung bei der Landesregierung ersuchte. „Man hat uns erklärt, man setze auf Digitalisierung und uns deshalb ganz schnell abblitzen lassen“, so Radecke, der daraufhin dazu überging, das freie Radio in Eigenregie zu starten weiter. Kurzerhand installierte er auf dem Balkon seiner damaligen Wohnung am Packhof zwei Lautsprecher, beschallte die Nachbarschaft – doch auch dieser Versuch scheiterte nach Intervention der Wobra, die die Aktion untersagte, schnell. Was folgte war ein Auftritt als Fensterradio beim Jazzfest, ehe sich der Verein 2002 dann endgültig auflöste.

Vor nunmehr vier Monaten haben Radecke, Herrmann und eine Gruppe Brandenburger Musiker, Techniker und Aktivisten nun jedoch den Versuch der Wiederbelebung gestartet, wollen ihr freies Bürgerradio unter dem Namen „PAX“ endgültig etablieren. Der ungewöhnliche Name, der vom lateinischen Wort „Frieden“ stammt, ist laut Radecke dabei eine Hommage an ein einstiges gleichnamiges Elektronikfachgeschäft im Gotischen Haus in der Ritterstraße, von dem man hofft, eines Tages aus senden zu können.Die passende Frequenz ist dabei seit Kurzem gefunden und wurde von der Mabb, der gemeinsamen Medienanstalt der Länder Berlin und Brandenburg, vergeben. Zu hören sind hier an jedem dritten Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr nun Musiker und Bands aus Brandenburg und Umgebung bzw. Musik, die von Brandenburger Musikfreunden ausgewählt wurde und fernab der Musik ist, wie sie in den breiten Medien zu finden ist. Vielmehr soll Lokalkolorit im Vordergrund stehen und dazu immer die Möglichkeit bestehen, Missstände zu diskutieren. Denkbar sind laut Radecke aber auch Pod-Casts, Peotry-Slams oder Ausschnitte vom Hörspielwochenende oder erzählte Museums- und Stadtrundgänge – der Kreativität und dem freidenkerischen Geist sind quasi keine Grenzen gesetzt.

Unterstützt wird der zweite Anlauf des freien Bürgerradios dabei von vielen erfahrenden und der Branche zugehörigen Händen, u.a. vom JuKuFa in Form von HdO-Geschäftsführer Andreas Walz, der die passenden Aufnahmeräumlichkeiten für die frei produzierten Sendungen zur Verfügung stellt, und bei der Life-Schalte mitten in der Innenstadt ebenfalls zu Wort kommt. Er hofft, dass das Projekt weiter wachsen wird und sich viele Brandenburger finden, die Lust haben, sich zu beteiligen, sodass das freie Bürgerradio dieses Mal ein voller Erfolg wird. Wer mitmachen und eine Sendung selbst produzieren möchte, kann das Tonstudio der JuKuFa gern nutzen: Anmeldungen und mehr Infos sind dazu unter info@jukufa.de erhältlich. Die produzierten Inhalte sind dann nicht nur auf der Frequenz, sondern ebenfalls im livestream auf http://frrapo.de/player/ zu hören.