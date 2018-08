Golze soll am Dienstag berichten

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) soll dem Kabinett in Potsdam am Dienstag vor Beginn der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses über den Ermittlungsstand im Pharmaskandal berichten.

Dann werde auch der Bericht der von Golze eingesetzten Expertenkommission vorliegen, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam bei einem Pressetermin zur Feuerwehr auf Anfrage.

„Wir werden am Dienstag den Bericht auf dem Tisch liegen haben“, sagte Woidke. „Wir werden die Erkenntnisse, die es von den Experten gibt, dann ganz in Ruhe auswerten und dann über Konsequenzen nachdenken.“ Aus den Reihen der Opposition wird der Rücktritt von Golze gefordert, weil die in ihrem Ressort angesiedelte Medikamentenaufsicht zu spät gegen einen schwunghaften Handel mit gestohlenen Medikamenten durchgegriffen haben soll.

Golze hatte zuletzt der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag) gesagt, sie wolle um ihr Amt als Ministerin kämpfen. Sie sehe auch keinen Grund, den Co-Vorsitz der Landespartei aufzugeben. Sie widersprach der Behauptung, nur geschont zu werden, um zunächst einen Nachfolger zu finden. „Ich habe die Unterstützung meiner Partei. Es geht hier nicht um ein Spiel auf Zeit, sondern sie will, dass ich dieses Amt weiter ausfülle“, sagte Golze.