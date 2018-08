Von der Funktionärs- zur Städtefreundschaft mit Choisy

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Erstaunliches geschah am 14. April 1967 auf der Hennigsdorfer Ratssitzung. Der Beschluss 32/171/67 trug die Überschrift „Zustimmung zum Abschluss einer Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Choisy-le-Roi und der Stadt Hennigsdorf“. Es sollte allerdings noch mehr als zwei Jahrzehnte dauern, ehe es eine allen offen stehende Freundschaft wurde.

In dem am 2. Mai 1968 in Hennigsdorf unterzeichneten Freundschaftsvertrag versprachen beide Seiten, „die zwei Städte zu verbinden mit dem Ziel, den Kampf um den Frieden und die Sicherheit in Europa, die immer engere Freundschaft zwischen dem französischen Volk und der Bevölkerung des ersten Arbeiter- und Bauernstaates in Deutschland herzustellen“. Bezogen wird sich dabei auch auf „die Schmach des Faschismus“, wobei diese Erinnerungen als „peinliche Erlebnisse“ Eingang in den Vertrag fanden.

Von der „immer engeren Freundschaft“ bekamen die Hennigsdorfer als Teil des DDR-Volkes nichts mit. Es war dem damaligen Bürgermeister Herrn Rathsack (SED) vergönnt, die Urkunde zu unterzeichnen und die Kontakte mit wenigen Auserwählten zu pflegen. Später übernahm es seine Nachfolgerin Monika Werner (SED), die Gäste aus der kommunistisch regierten Stadt nahe Paris zu empfangen.

Und dennoch konnten weder die SED noch die Stasi verhindern, dass sich auch private Kontakte entwickelten. So erinnert sich der heutige CDU-Stadtverordnete Martin Blank an einen Franzosen aus Choisy-le-Roi, der sich in eine Hennigsdorferin verliebte. Er soll noch zu DDR-Zeiten der Liebe wegen den freien Westen gegen das Leben hinter der Mauer getauscht haben. Und in Hennigsdorf gab es plötzlich einen wohlklingenden französischen Nachnamen.

Gemeinhin wird angenommen, dass in der DDR alles dokumentiert wurde, erst recht, wenn es sich um Kontakte zum nichtsozialistischen Ausland handelte. Doch im hiesigen Stadtarchiv ist außer dem Freundschaftsvertrag und wenigen Fotos über diesen Versuch „enge freundschaftliche Beziehungen durch Erfahrungsaustausch zu erreichen“ (Auszug aus dem Vertrag), nichts dokumentiert. Auch die Stasi-Unterlagenbehörde kann – im Gegensatz zu anderen solcher Städtefreundschaften – keine Unterlagen zu Hennigsdorf finden.

Von einer wirklichen Freundschaft kann erst seit dem Mauerfall gesprochen werden. Der damalige und heutige Stadtverordnete Lutz-Peter Schönrock (damals CDU, heute Unabhängige) war mit dabei, als die Freundschaft nochmals besiegelt wurde. Der damalige kommunistische Bürgermeister Louis Luc habe sich entsetzt darüber gezeigt, dass in Hennigsdorf die SED nun durch eine SPD-CDU-Koalition abgelöst worden sei. Schönrock erinnert sich auch noch an eine andere Begebenheit. Demnach soll der Bürgermeister von Choisy-le-Roi die SED-Alt-Bürgermeisterin aufgefordert haben, nach vorn zu kommen, um den neuen Vertrag zu unterzeichnen. Der damalige Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) kann sich an diesen Fauxpas und seine laut Schönrock daraus resultierende Verstimmung nicht mehr erinnern. „Aber Frau Werner war bei dieser Reise dabei“, weiß Schulz noch.

Endlich kam Schwung in die Städtefreundschaft! Endlich durfte jeder daran teilhaben! „Wir konnten berührt feststellen, dass unsere Partnerschaft gewillt ist, jede mögliche Unterstützung für die Besucher aus Hennigsdorf zu gewähren“, schrieb Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Nischik (CDU) nach einem Besuch in Choisy im Oktober 1990. Daraufhin nahmen Sportvereine und Schulen erste Kontakte zu den Partnern in Frankreich auf.

Im Gegensatz zu DDR-Zeiten wurden nun die Besuche genau dokumentiert. So kann noch heute nachgelesen werden, dass die französischen Besucher am 22. Mai 1993 mittags um 12 Uhr im Wert von 15 Mark ein Getränk, eine Tomatencremesuppe, geschnetzeltes Filet mit Spargel oder Blumenkohl samt Butterbrösel und ein Cremedessert serviert bekamen.

Lutz-Peter Schönrock, der heute die Arbeitsgemeinschaft Partnerschaften leitet, freut sich, zum 50. Jubiläum auf zahlreiche Kontakte verweisen zu können, die von den Ruderern bis zur Musikschule reichen. Beim Festempfang heute Abend im Hennigsdorfer Stadtklubhaus wird auf diese wechselvolle Freundschaft zurückgeblickt.