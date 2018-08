Erschreckend, fesselnd, mahnend

© Foto: Die Ausstellung in der Marienkirche war sehr gut besucht. Zur Präsentation wird noch in diesem Jahr ein Begleitbuch erscheinen. Foto: P. Rückert

Pia Rückert

Bad Belzig. Bereits vor der offiziellen Eröffnung drängten sich die Besucher in die Bad Belziger Marienkirche, um die Ausstellung „Jüdisches Leben in der Region Belzig“ zu sehen. Interessiert und auch betroffen lasen sie die Plakate über das Leben der jüdischen Bürger. Und auch derer, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens Verfolgten des Naziregimes halfen, sie versorgten und versteckten. Die Ergebnisse der zweijährigen Recherchen konnten natürlich nicht komplett dargestellt werden. Ergänzend gibt es verschiedene Bücher zu den Themen zu kaufen. Eine Publikation zur Ausstellung wird zum Jahrestag der Reichspogromnacht in diesem Jahr angestrebt.

Die Suche startete vor etwa drei Jahren im Internet. „Ganz banal google suche: belzig/jude/...“, erzählt Benjamin Stamer, Mit-Initiator der Ausstellung. Dann traf er auf Wolfgang Thieme im Verein Belziger Forum und Ramona Stucki. Chronistin Helga Kästner wurde mit ins Boot geholt, die zu vielen Namen, die bereits auf der Liste standen, etwas erzählen konnte. Hinzu kamen unzählige Besuche in Bibliotheken und Archiven. Schließlich wurden Privatpersonen aufgesucht, die persönliches Material zur Verfügung stellten.

Zu den Gästen der Eröffnungsveranstaltung gehörte auch eine Gruppe von Schülern aus Israel. Bereits seit 13 Jahren gibt es einen regen Schüleraustausch der Region. Regelmäßig besuchen die Schüler sich gegenseitig, leben in Gastfamilien und schließen viele Freundschaften. Leiterin der Gruppe ist Anat Alon, die als Übersetzerin ins Hebräische fungierte. Die Lehrerin begleitet die Schüler von Anfang an – und das ehrenamtlich. Für Anat Alon ist das nicht nur eine Aufgabe, der sie sich als Lehrerin verpflichtet fühlt, sondern auch ein ganz persönliches Anliegen. Auch ihre Eltern sind Opfer des Holocaust. „Die Kinder müssen unbedingt wissen, was passiert ist“, sagt sie und stellt sich dabei die Frage: „Ist der Holocaust wirklich vorbei? Und muss diese Frage verneinen, denn Achtsamkeit ist auch heutzutage wichtig. Diese Meinung äußerte auch Bürgermeister Roland Leisegang in seiner Eröffnungsrede. Außerdem stellte er alle Anwesenden die Frage, was aus der Geschichte gelernt werden kann und sollte. „Das sind in erster Linie Verhaltensmuster“, sagte er, „denn es gab mehr als ein menschliches Versagen in der Geschichte“.

So wie in Deutschland unter anderem Stolpersteine zur Erinnerung an in den Konzentrationslagern ermordeten Juden vor deren ehemalige Wohnhaus verlegt werden, wird auch in Israel an nichtjüdische Personen gedacht, die sich dem Naziregime widersetzten. Dazu wurde die „Allee der Gerechten unter den Völkern“ angelegt – für jeden Namen wurde seit 1962 ein Baum gepflanzt. Der bekannteste ist wohl Oskar Schindler, dessen Geschichte schließlich verfilmt wurde.

Auch Pfarrer Matthias Stephan würdigte die Ausstellung und sieht es als ein Zeichen später Anerkennung, dass diese gerade in der Kirche zu sehen ist. Wolfgang Thieme dankte allen, die sich an den Nachforschungen beteiligt haben. „Wir sind viel mehr als die, die da draußen neonazistische und antisemitische Parolen rumblöken“, sagte er und sieht die Ausstellung auch als eine Warnung. Besonders beeindruckend, es wurde in dem Zusammenhang eine Transportliste der Nazis für Juden in den Osten gezeigt, auf 86 Seiten standen mehr als 1.700 Namen. Die meisten von ihnen kamen nicht lebend zurück.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von Orgelmusik und Gesang. Das Abschlussgebet wurde von einem der israelischen Schüler gesprochen, ehe sich alle in stillem Gedenken von den Plätzen erhoben.