Edgar Albe setzt auf Qualität und Tradition

Juliane Keiner

Lütte (MOZ) Der Tag von Edgar Albe beginnt dann, wenn andere zu Bett gehen. Um Mitternacht klingelt Am Lütter Bach 38 ein Wecker. Dann ziehts den Meister in die Backstube, schließlich stehen um 6.00 Uhr die ersten Kunden vor der Tür. Das Handwerk liegt dem Lütter im Blut. Die Bäckerei Albe führt er in vierter Generation. Sein Urgroßvater erwarb den Betrieb im Jahre 1910, so steht es zumindest in der Chronik geschrieben.

In der vergangenen Woche nahmen neben den zahlreichen Kunden auch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (Hwk) Ralph Bühring und Vorstandsmitglied Brita Meißner den Weg nach Lütte auf sich. Bereits seit 1997 statten Vertreter der Handwerkskammer ihren Mitgliedsbetrieben regelmäßig Besuche ab. In diesen Vor-Ort-Gesprächen informiert sich die Hwk über die aktuelle Situation der Betriebe, über die Ausbildungs- und Fachkräftesituation und bietet vielfältige Unterstützung an, zum Beispiel in Rechtsfragen oder zu Werbeaktionen.

Der Chef steht an sechs Tagen in der Woche in der Backstube. Die Bäckerei in Lütte ist ein reiner Familienbetrieb. Edgar Albe würde gern einen Azubi mit in die Bäckerei holen, aber die sind rar gesäht. „Ich habe bereits ausgebildet, würde es gern wieder tun, aber es gibt keine Interessenten“, so der Bäckermeister. Den Vertretern der Handwerkskammer kommen diese Sätze bekannt vor. „Die Arbeitszeiten, das Gehalt... das Handwerk schreckt viele junge Menschen ab“, so Hwk-Hauptgeschäftsführer Ralph Bühring. „Man muss den Beruf leben“, meint Brita Meißner mit Blick auf Edgar Albes Arbeitszeiten. Dieser beendete 1995 die Schule, der Familienbetrieb „bot mir eine berufliche Perspektive“. 2004 hat er seinen Meister gemacht, 2008 den Betrieb vom Vater übernommen.

Einige Rezepte sind noch aus Uropas Zeiten, selbstverständlich verfeinert, auf den neuesten Stand gebracht. Auch der Dampfbackofen aus dem Jahre 19972, der mit Kohle beheizt wird, steht noch immer in der Backstube. „Er tut seinen zuverlässig Dienst und die Kosten bleiben im Rahmen“, so der Meister, dessen Hauptaugenmerk auf der guten Qualität seiner Produkte liegt. Und das erkennen und würdigen auch die Kunden. Der kleine Lütter Bäcker kann über mangelnde Kundschaft nicht klagen. Und was steht hoch in der Gunst der Kunden? Weizenbrötchen, obwohl der Trend auch vermehrt in Richtung Körnerbrötchen geht, und die Seezunge. Von der Qualität konnten sich auch Brita Meißner und Ralph Bühring überzeugen, die sich die Seezunge schmecken ließen.