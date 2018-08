„Hab ich gedacht, bauste halt so ein Teil!“

Pia Rückert

Bad Belzig Wer beim 31. Seifenkistenrennen des MSC Burg Eisenhardt die Bad Belziger Ernst-Thälmann-Straße hinunter sausen wollte, musste sich anstellen. Die Schlange wollte bis zum Ende der Veranstaltung kein Ende nehmen. Viele Teilnehmer kauften sich gleich mehrere Fahrten.

Mit Eigenbauten, die natürlich vorher kontrolliert und in die entsprechende Klasse eingeordnet wurden, und mit Fahrzeugen der MSC durfte gefahren werden. Die Klassen richteten sich nach der Größe der Fahrer. In der Klasse 1 fuhren Mädchen und Jungen bis ein Meter Körpergröße, in der 2. Klasse bis 1,50 Meter. In der Klasse 3 konnte man ab 1,50 Meter starten. Schließlich konnten sich auch noch Mannschaften bilden. Für die Frauen gab es noch etwas Besonderes, den Bürgermeisterpokal Ladies, der von der ehemaligen Bürgermeisterin Hannelore Klabunde ins Leben gerufen wurde. Von einer Rampe starteten alle auf die 100 Meter lange Strecke. Aber einfach nur so herunterfahren war nicht, es waren Kegel aufgestellt, die im Slalom umfahren werden mussten. Zur Sicherheit wurden im Ziel Strohballen aufgebaut, spendiert von Herbert Grüneberg aus Lütte.

Die Zuschauer hatten sich schon vorab die bequemsten Plätze gesichert. Anwohner hatten Stühle und Bänke vor die Tür gestellt und sorgten für Essen und Trinken. Eröffnet wurde das Spektakel von Carlotta Holland aus Baitz. Sie ist schon länger dabei, hat auch eine eigene Seifenkiste. Diese hatte sie aber nicht dabei, das hätte mit der Abfahrrampe nicht funktioniert. Trotz Verletzung am Fuß, die bis zuletzt den Start in Frage stellte, war sie mit dabei. Wobei ihr das Zurückbringen des Gefährts die Straße hinauf sichtlich schwer fiel. Mit ihren Zeiten war sie diesmal nicht wirklich zufrieden. Auch im vergangenen Jahr führte sie bis kurz vor Schluss und wurde dann doch noch übertrumpft. Auch in diesem Jahr reichte es „nur“ für den Ehrenplatz. „Man muss schon ein bisschen verrückt sein“, schmunzelt Carlotta Holland, „aber es macht tierischen Spaß.“

Mit der Marke Eigenbau ging das Team „Flitzer“ von Frank Eilert ins Rennen. Dieser hat die Seifenkiste auf Wunsch der Nachbarkinder Elias, Julian und Lara gebaut. „Sie wollten unbedingt mitfahren, also hab ich gedacht, bauste halt so ein Teil“, erzählt er. Damit hat er viele Stunden zugebracht. Während Elias und Julian mitfuhren, wollte Lara lieber Essen und Getränke verkaufen. Aber auch der Erbauer selbst testete natürlich sein Gefährt und erreichte mit 22,68 Sekunden eine beachtliche Zeit. Vor einigen Jahren hatte Frank Eilert schon einmal eine Seifenkiste gebaut. Die war allerdings noch nicht ganz ausgereift und kam nicht einmal unten an. „Das gab natürlich Tränen“, sagt er heute lächelnd.

Die Jüngste in der Kiste war wohl Elenor Miersch. Kaum hinter dem Lenkrad zu sehen, lenkte sie die Seifenkiste, laufend begleitet von der Mama, bis ins Ziel. Elenor ist gerade einmal 3,5 Jahre alt. Da die älteren Geschwister mitfuhren, drängelte sie so lange, bis Mama auch ihr die Fahrt erlaubte.

Auch Bürgermeister Roland Leisegang „stürzte“ sich die Strecke herunter. Mit 18 km/h war er schnell, die Fahrzeit betrug jedoch „nur“ 25,83 Sekunden. Für die Geschwindigkeitsmessung war die Anzeige in der Ernst-Thälmann-Straße von Vorteil, auch wenn sie nicht alle Fahrer anzeigte. Früher wurde das Rennen in der Bahnhofsstraße ausgetragen, die hatte ein größeres Gefälle und so konnten höhere Geschwindigkeiten erzielt werden. Aber trotz allem hatten nicht nur die Kinder ihren Spaß, sondern auch die Erwachsenen.

1. Matts Nichelmann

aus Bad Belzig

2. Elias Martin aus Cammer

3. Charlotte Sommer

aus Bad Belzig

1. Elias Feuerherd aus Cammer

2. Lars Kreißing aus Bad Belzig

3. Luca Fiedler aus Bad Belzig

1. Kati Hensel aus Bad Belzig

2. Carlotta Holland aus Baitz

3. Jan Schneider aus Bad Belzig