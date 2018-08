Wasserspiegel in Flüssen und Seen sinkt sichtbar

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die anhaltende Dürre macht zunehmend auch den Gewässern im Landkreis zu schaffen. Am Lehnitzsee und in der Oranienburger Havel sind Teile des Uferbereiches verlandet. Im Kleinen Wentowsee ist fast der gesamte Fischbestand erstickt.

Der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Eberswalde, Sebastian Dosch, sprach im Oranienburger Generalanzeiger zwar von einer außergewöhnlichen, aber noch nicht von einer kritischen Situation im Landkreis. Für die Berufsschifffahrt auf dem Oder-Havel-Kanal gebe es bislang gar keine Einschränkungen. Sportbootführer müssten aber mitunter etwas länger an der Lehnitzschleuse warten. Auf einigen Nebenflüssen müsse mitunter die Tauchtiefe für Sportboote um 10 bis 20 Zentimeter reduziert werden, was für Freizeitkapitäne zu Einschränkungen führe.

Das WSA kämpft in Zeiten wie diesen an zwei Fronten. Zum einen muss es die Wasserpegel so regulieren, um vor allem den wichtige Oder-Havel-Kanal schiffbar zu halten. Zum anderen hat sich Brandenburg über Staatsverträge verpflichtet, eine gewisse Menge Wasser nach Berlin durchzulassen, um die dortige Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Schwierig ist das deshalb, weil auch die Pegel an der Müritz als wichtigstem Wasserspeicher der Region fallen. Dennoch müssen für die Berliner immer wieder mal Wehre geöffnet werden. „Wenn wir die Spiegel dann um 10 oder 20 Zentimeter senken, kann das an den Ufern auch mal zu sehen sein“, erklärte Dosch die offensichtlichen Verlandungen. Ob sich die Lage noch weiter zuspitzt, sei unklar, so der WSA-Sprecher. „Wenn es bald regnet, ist alles gut, alles andere ist derzeit nicht absehbar“, so der Sprecher. Aktuelle Einschränkungen seien für Bootfahrer unter www.elwis.de abrufbar.

Auf Regen hoffen auch die Angler im Kreis. „Wir brauchen Landregen“, sagte André Stöwe vom Kreisanglerverband. Zwar würden die meisten heimischen Fischarten mit der Witterung noch zurechtkommen. „Im Kleinen Wentowsee sind aber leider fast alle Bestände verendet. Der See ist umgekippt, die Fische sind erstickt.“ Es mangelt an Sauerstoff in den Gewässern. Anhaltender Regen würde Abhilfe schaffen. „Was die Gewässer jetzt aber gar nicht gebrauchen können, ist ein Starkregen, wie Ende Juni vergangenen Jahres“, so Stöwe. Starkregen würde so viele Schadstoffe in die Gewässer spülen, dass auch die Fische in den größeren Wasserstraßen gefährdet wären.

Dennoch sei die Lage im Landkreis besser als zum Beispiel im Süden Brandenburgs. „Dort mussten schon ganze Bestände umgesetzt werden, um sie zu retten. Das ist uns bislang erspart geblieben“, so Stöwe. „Uns kommt noch der Wind zu Gute, der wenigstens für eine ausreichende Wälzung des Wassers sorgt.“ Problematisch sei aber, dass die Tage kürzer werden. „In der Dunkelheit benötigen die Wasserpflanzen mehr Sauerstoff“, erklärte der Angler.