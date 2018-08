Bootskran sichert Marina-Erfolg in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Mit der neuen Marina am Prerauer Stich geht es zügig voran. In dieser Woche fand die technische Abnahme des neuen Krans statt, der künftig Motoryachten schweben lässt. Damit hat die Marina zwischen Rechlin an der Müritz und Potsdam ein Alleinstellungsmerkmal, wie die beiden Geschäftsführer Dirk Fengler und Uwe Schorpp betonten.

Bei der technischen Abnahme am Dienstag wurde der Kran, der auf einem mehr als sechs Metern tiefen Sockel aus Stahlbeton ruht, mit 50 Tonnen überbelastet. Normal können Yachten mit einem Gewicht von bis zu 35 Tonnen gehoben werden. Das reiche auch für Schiffe, die hochseetauglich sind, und die von Zehdenick aus die Reise zur Ostsee antreten. Einen größeren Kran mit noch mehr Traglast zu installieren, mache aber keinen Sinn, weil die Schleusen das nicht hergeben würden, betonte Uwe Schorpp.

Der Kölner Unternehmer, der vor vier Jahren als Freizeitkapitän nach Zehdenick kam, ließ am Mittwochmittag seine Linssen-Yacht „Gaudi“ anheben, um nachzuschauen, ob sich am Schiffskörper Schäden feststellen lassen. Es sei genau diese Flexibilität, die die hohe Investition in einen stationären Kran rechtfertigen würdigen. Andere Häfen würden zweimal im Jahr einen mobilen Kran kommen lassen, der im Herbst die Schiffer ins Winterlager hebt und im Frühjahr zurück ins Wasser setzt. Nun aber können ohne größeren Aufwand Schiffe ganzjährig aus dem Wasser gehoben und wieder zurückgesetzt werden.

In Zehdenick wittert man schon das große Geschäft auf dem ehemaligen Hebel-Gelände. Wo früher Porenbetonsteine hergestellt wurden, überwintern künftig Motoryachten von Schiffseignern aus ganz Europa, die ihr Revier zwischen Berlin und der Müritz oder Stettin haben. Im September soll es losgehen. Dann will die Marina auch ihren Service voll entfalten. Reparaturen und Umbauten anbieten. Eine Steganlage mit zunächst 70 Liegeplätzen ergänzt das Angebot.

Für die Erschließung des Areals mit Trinkwasser, Erdgas und Strom sowie die Entsorgung von Abwasser sorgen die Stadtwerke Zehdenick. Am Mittwoch wurde eine Trafostation geliefert. Dass nicht auf die vorhandene Infrastruktur des früheren Porenbetonwerks zurückgegriffen werden konnte, begründete Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Mietrasch damit, dass damals vieles zurückgebaut worden sei oder nicht mehr heutigen Standards entspreche. Ein Labyrinth von Gräben wurde über das künftige Marina-Gelände gezogen, um die Leitungen neu zu verlegen und Pumpen für den Abtransport des Schmutzwassers zu installieren. Damit wird die Kapazität geschaffen, wie sie von mehreren hundert Einwohnern benötigt wird. Allein die Stadtwerke investieren für ihren neuen Kunden mehr als 250 000 Euro in die Erschließung des Areals. Mit den Planungen begonnen wurde Ende 2017.