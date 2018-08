Zwei Kita-Kinder büxen zum Swimmingpool aus

Roland Becker

Bötzow (MOZ) Die Ausflugslust zweier Jungen und der Spaß am Baden hat in Bötzow am Mittwoch eine groß angelegte Suchaktion der Polizei ausgelöst. Gegen 12.15 Uhr meldeten Mitarbeiter der Bötzower Kita Traumzauberbaum, dass zwei Jungen im Alter von vier und fünf Jahren vermisst werden. „Wir hatten sehr zügig ein großes Polizeiaufgebot vor Ort“, berichtet Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Neben der Besatzung von sechs Streifenwagen unterstützten auch Revierpolizisten die Suche nach den Kindern.

Nachdem die Eltern benachrichtigt und nach Lieblingsplätzen ihrer Jungen befragt worden waren, konnte konkreter gesucht werden. Auf dem Weg zum Wohnhaus von einem der Kinder fiel Polizisten an mehreren Stellen zurückgelassenes Spielzeug auf; eine erste konkrete Spur. Nach einer halben Stunde fanden sie die Kinder auf einem Grundstück an der Bahnstraße. Dieses Ziel, etwa einen Kilometer von der Kita entfernt, hatten sie in dem Wissen angesteuert, dass sich darauf ein Swimmingpool befindet. Die Jungen waren wohlauf.

Gegen die Erzieher hat die Polizei von Amts wegen eine Anzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht aufgenommen.