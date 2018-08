Nachwuchssorgen: Landrat Weskamp besucht Tischlerei Thiede in Bötzow

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Wer mit einer Berliner Straßenbahn fährt, ahnt vielleicht nicht, dass er auf einem Stück Oberhavel steht. „Seit 32 Jahren machen wir Züge“, sagt Tischler Olaf Thiede aus Bötzow, und schiebt präzisierend hinterher: „Die Fußböden der Berliner Straßenbahnen kommen von uns.“

Das Holz stammt hingegen aus Finnland: Birkensperrholz. Selbiges wird für die Böden der in Hennigsdorf von Bombardier hergestelltern Hamburger S-Bahn verwendet, die momentan in den Produktionshallen entstehen. Die Straßenbahn in Helsinki hat Thiede mit 80 Wagen samt beheizbarem Fußboden ausgestattet. Am Mittwoch besuchte Landrat Ludger Weskamp (SPD) mit Andreas Ernst von der Wirtschaftsförderung Winto das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte.

Olaf Thiede war dabei Wortführer. Ein großer Auftrag sei ihm kürzlich durch die Lappen gegangen. „Es gab eine europaweite Ausschreibung für die Berliner S-Bahn. Sie soll neue Fußböden bekommen.“ 1 000 Böden insgesamt. Doch die Tischlerei Thiede schaffte es nur auf Platz zwei. „Der Auftrag geht nach Nordrhein-Westfalen.“ Das Ärgerliche für Thiede: Die auszutauschenden Böden kommen ursprünglich aus Bötzow. „Vor 15 Jahren haben wir 300 Wagen damit bestückt. Schon bei der Konstruktion haben wir moniert, dass der Abstand zwischen Blech und Holzboden eine Mini-Klimazone verursacht, die Probleme machen wird.“ Nun sind Teile des Bodens verrostet. Wie Thiedes prophezeit hatten. „Es wollte keiner auf uns hören.“ Die Böden mit einer eigentlich von der Bahn geforderten Garantie von 30 Jahren überstanden nur die Hälfte ihrer Lebensdauer. Dass hier so unprofessionell gearbeitet wurde, bezeichnet Thiede als „volkswirtschaftliche Sünde“.

Die Konkurrenz sei stark – und schrecke teilweise nicht vor unlauteren Methoden zurück. Für den Schienenfahrzeughersteller Stadler in Velten stattete Thiede Modellwagen aus, die nach Österreich gingen. Doch Mitbewerber streuten Gerüchte, Thiede stünde vor der Insolvenz. „Daraufhin brach der Kontakt zu Stadler ab“. Zum Hennigsdorfer Nachbarn von Bombardier Transportation besteht die Verbindung noch. „Wir machen aber hauptsächlich Straßenbahnen.“ Er vermisse die Innovationen früherer Zeiten. „Hennigsdorf ist auf dem Krankenbett“, so Thiede. Er erklärt seine Aussage: „Die vielen Leiterwechsel haben den Betrieb unsicher gemacht.“

Die eigene Unsicherheit der Firma, die für Berliner Opernhäuser Bühnenbilder fertigt, spielte beim Landrat-Besuch ebenfalls eine Rolle. Thiede bedauert die Schließung des Schulstandortes für Lehrlinge in Hennigsdorf. „Die Entscheidung des Landes war falsch“, räumte Weskamp ein.

Doch auch Azubis sind Mangelware. „Der Markt ist leer“, sagt Patrick Thiede, zukünftiger Chef. Ein Afghane aus Hennigsdorf, der gute Chancen hatte, sei von einer Berliner Firma abgeworben worden – samt Wohnungsangebot. „Das können wir nicht leisten.“ Ein Syrer aus Cottbus fiel wegen der Entfernung aus dem Raster.

Weskamp kennt das Problem. „Es kann sein, dass die Verwaltung in diesem Jahr erstmals nicht alle Azubi-Stellen besetzen kann.“ Aber er bot Hilfe an: „Wir haben ein Integrationsteam aufgebaut, dass sich um die Vermittlung anerkannter Asylbewerber kümmert.“ Er will den Kontakt herstellen.