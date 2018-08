Exin-Oberschüler im neuen Haus angekommen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Für die Exin-Oberschule hat das Schuljahr in einem neuen Gebäude am Wesendorfer Weg begonnen. Damit wurde der von der Stadt Zehdenick und dem Landkreis Oberhavel 2017 beschlossene Träger- und Standortwechsel vollzogen.

Die 275 Oberschüler teilen sich Gebäude und Schulgelände jetzt mit etwa genauso vielen Schülern des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums Zehdenick. „Es ist einmalig in Brandenburg, dass Schüler des beruflichen Gymnasiums, Azubis, Schüler aus Berufsvorbereitungsklassen, ausländische Schüler der Eingliederungsklassen der Sekundarstufe I und II, und eben nun auch Oberschüler der Klassen 7 bis 10 gemeinsam in einem Schulhaus lernen“, so Schulleiter Karl-Heinz Jünger. Durch den Landkreis Oberhavel als Schulträger wurde das Schulhaus umfangreich umgebaut und saniert. Es wurden neue Fachkabinette für Physik, Kunst und Musik eingerichtet.

Der Profilschwerpunkt der Exin-Oberschule bleibt die Berufsorientierung. Auch hier gebe es wieder sehr gute Bedingungen. Es wurden Fachkabinette für Holz- und Metallbearbeitung, Hauswirtschaft und eine Lehrküche neu geschaffen. Diese Werkstätten befinden sich jetzt in den Räumen, in denen früher eine Fleischerei und eine Bäckerei für die Berufsausbildung waren.

Auch der Schülerclub für die Freizeitangebote der Schulsozialarbeiterin hat eine großzügige Heimstatt gefunden. Ein Fitnessraum und eine Keramikwerkstatt erweitern das Angebot. Die Lehrer haben eine Woche vorher die Umzugskisten ausgepackt und die Räume für den ersten Schultag vorbereitet. Erwartungsvoll und beeindruckt von den neuen, modernen Räumen haben die Schüler den neuen Bildungscampus am ersten Schultag wieder verlassen, so Jünger. Künftig ist das Sekretariat der Exin-Oberschule unter 03307 467680 zu erreichen.