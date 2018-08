Schwante verwandelt sich fürs Fernsehen in polnisches Dorf

Marco Winkler

Schwante (MOZ) „Wir dachten zuerst, das sei ein Ulk“, erinnert sich Hannelore Müller am Mittwochmorgen an den Anruf des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) vor wenigen Wochen. „Aber nein, sie wollten wirklich bei uns drehen.“ Ihr Mann Karl-Heinz Müller ergänzt: „Es hat sich wohl angeboten.“

Angeboten hatte sich, dass der RBB diese Woche in Schwante Szenen für eine neue Folge der Krimi-Reihe „Polizeiruf 110“ dreht. Müllers betreiben einen landwirtschaftlichen Handel am Kuckswinkel. „Sie benutzen unseren Traktor mit Strohballen auf dem Anhänger“, sagt Tochter Jenny, während Filmmitarbeiter vor dem Betrieb Transparente vorbereiten. Die polnische Schrift überrascht Müllers etwas.

Mario Krebs hat die Antwort parat. Er entwickelte die Geschichte für den RBB. „In Schwante wird eine polnische Bauerndemonstration gedreht“, sagt der Produzent der Produktionsfirma Eikon am frühen Nachmittag während einer Drehpause. Am Dienstag war Drehstart für die mit „Heimatliebe“ betitelte Folge der Krimi-Reihe. „Wir werden noch zwei Tage im Wald, auf Feldern und in einer Werkstatt hier in der Umgebung drehen.“ Schwante wird dabei im fertigen Film zu Polen. „Die Landschaft ist identisch“, so Mario Krebs, der in einem Nebensatz verrät: Der RBB sei zwar finanziell gut ausgestattet, aber Filmarbeiten in Brandenburg wären günstiger. Der Kuckswinkel in Schwante hat einen weiteren Vorteil: Die Straße hat keine weißen, reflektierenden Poller am Straßenrand. „Die gibt es in Polen auch nicht. Es wird also echt aussehen.“

Mittwoch waren die zwei Hauptdarsteller in Schwante: Maria Simon und Lucas Gregorowicz. Im „Polizeiruf“ spielen sie seit 2015 das deutsch-polnische Ermittler-Duo Olga Lenski und Adam Raczek. Für Interviews standen sie wegen des straffen Drehplans nicht bereit. Zur Handlung verrät Produzent Krebs: Eine polnische Familie, die in der Nähe von Küstrin lebt, wird von Unbekannten bedrängt. „Haus und Stall der polnischen Familie wurden gerade abgebrannt, der Vater wurde so schwer verletzt, dass er umgekommen ist. Die Ermittler kommen vom Tatort und geraten in eine Demonstration polnischer Kleinbauern. Sie gehen auf die Straße, weil große Agrarkonzerte ihr Land aufkaufen wollen.“ Mitten in der Straßenblockade finden sich Lenski und Raczek wieder, so Krebs, während die Komparsen am Set auf ihren Einsatz warten. Die kommen aus Berlin und Oberhavel. „Der Auftrag lautete: Die Komparsen müssen wie Bauern aussehen. Hier und in der Hauptstadt sind wir fündig geworden“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Viel Muße hat Krebs nicht. Bis 21 Uhr wird gedreht; der Zeitplan ist straff. „Wir drehen drei Szenen, die auf den Film verteilt werden.“ Die Bauern müssen an diesem Tag mehrfach Parolen rufen. „Die Ermittler geraten immer wieder in die Demo.“

In Schwante kam es am Mittwoch wegen der Dreharbeiten zur Sperrung des Kuckswinkels. Aber das Filmteam hielt nicht rigoros an dem Verbot fest. „Wir arbeiten im Intervall, wenn jemand dringend vorbei muss, lassen wir ihn“, so Krebs, der auch für die Kriminalreihe „Unter Verdacht“ zuständig ist. „Wenn wir für das Format drehen, dauert es manchmal bis zu anderthalb Jahren bis die Folge ausgestrahlt wird.“ Beim „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ ginge das schneller. Deshalb werden die Szenen, die in Schwante gedreht wurden, schon im kommenden Frühjahr zu sehen sein. „Bis April 2019 sollte der Polizeiruf im Fernsehen zu sehen sein“, so Krebs.

Müllers sind gespannt. „Am Ende sind es nur wenige Sekunden“, mutmaßen sie. Doch Mario Krebs sagt: „Es sind mehrere Minuten, in denen Schwante als Polen zu sehen sein wird.“