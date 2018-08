Wasserstadt als Mekka für Deutschlands Tischtennis-Spieler

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Gute Reflexe und vor allem sehr gute Augen – das sind neben Fitness und geschulter Technik wohl die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Tischtennis-Karriere.

Der Fürstenberger Herbert Blank verfügt über all das. Bei dem bevorstehenden, großen Turnier am kommenden Sonnabend in der Fürstenberger Mehrzweckhalle steht der Tischtennisspieler aber nicht mehr an der Platte. Blank ist Jahrgang 1935. Da lässt er nun schon einmal den Jüngeren den Vortritt, schmunzelt der versierte Senior-Sportler.

Ausgerichtet wird das Event vom Tischtennisverein (TTV) der Wasserstadt, ihr Kommen zugesagt haben zwölf Mannschaften, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen, merkt TTV-Pressewart David Röwer an. Am Dienstag wurde er 33 Jahre alt, es wäre für ihn daher ein tolles Geschenk, wenn erneut zahlreiche Zuschauer den Weg auf den Berliner Berg fänden.

Zumal der TTV in Fürstenberg fest verankert ist – vergangenes Jahr konnten die Sportler den 50. Jahrestag der Vereinsgründung feiern. Seit der Zeit vor der Wende spielt Herbert Blank mit, und er schaffte es immerhin bis zu einer Weltmeisterschaft: nämlich jener der Senioren, die 2012 in Kanada stattfand. Jahrelang schulte er außerdem als Nationalcoach die Mannschaft von Sri Lanka. David Röwer studierte Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Uni in Berlin und spielt dennoch seit Jahren auf hohem Niveau in der 1. Männerschaft des TTV. Und die verfügt durchaus über spielerisches Potenzial, denn sie kämpft um Punkte in der brandenburgischen Landesliga.

Röwer verfügt offensichtlich auch über ein Organisationstalent – das große TTV-Turnier in der Mehrzweckhalle managt er schon seit elf Jahren. „Angefangen haben wir mit gerade mal fünf Teams, jetzt sind es voraussichtlich schon ein Dutzend“, merkt Röwer an. Nur gut und richtig kann sein, dass die ehrenamtlich Engagierten, im Sport auch Amateure genannt, unterstützt werden. Beispielsweise vom Kreissportbund, der 300 Euro zur Verfügung stellte.

Und dennoch grenzt es an ein Wunder, was die Nicht-Profis auf sich nehmen: Auf eigene Kosten reisen alle an, kümmern sich selber um Kost und Logie. „Ja, die sind eben enthusiastisch bei der Sache“, betont Röwer. Mehr noch: „Die Leute haben einen Riesenspaß und nutzen die Reise ins Seenland, ein paar Tage hier Urlaub zu machen, bestenfalls auch mit der Familie“, weiß der Fürstenberger. „Kurzum, es ist eine eingeschworene Gemeinschaft.“

Das Turnier am 25. August beginnt um 10 Uhr.