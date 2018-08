2019 feiert Löwenberg gleich drei große Jubiläen

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Gleich drei gute Gründe haben die Löwenberger, um im kommenden Jahr zu feiern: 750 Jahre gibt es den Ort, 145 Jahre den Männerchor und 111 Jahre den Sportverein. Als Termin für das Sommerfest steht das Wochenende um den 15. Juni 2019. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Ortsbeirates und gaben damit am Montag den Startschuss für die nun beginnenden Vorbereitungen.

Ob das Sommerfest passend zu den drei Jubiläen auch mit „drei tollen Tagen“ gefeiert wird, soll nun mit den Vereinen, der Schule, den Kindereinrichtungen, der Kirche, den Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden und eigentlich mit allen Einwohnern abgestimmt werden. Vorstellen können sich die Kommunalpolitiker eine Dreitagesfeier durchaus in der Form, dass das Sommerfest am Freitagabend mit einem Konzert beginnt, am Sonnabend im Hain gefeiert wird und am Sonntag mit einem gemütlichen Frühschoppen bei Musik und mit Aufräumen ausklingt.

Die Libertasschule ist mit ihrer Projektwoche mit im Boot, wie Schulleiter Axel Klicks in der Sitzung berichtete. „Die Schüler werden zur Geschichte des Ortes und der Schule forschen und können einige Ergebnisse im Rahmen der Veranstaltung am Sonnabend vorstellen“, so sein Angebot. Im Detail müsse das jedoch mit den Kollegen, die die Arbeit zu leisten hätten, noch abgesprochen werden, so der Direktor weiter.

Das gilt ebenso für das Konzert am Freitag, bei dem die Kommunalpolitiker sich weder auf klassische noch rockige Töne oder Chormusik festlegen wollten.

Dass ein Festumzug durch den Ort die Feierlichkeiten aufwerten würde, da sind sich die Kommunalpolitiker sicher. Allein der Aufwand dafür ist immens, so die Überlegung. Kostüme müssten geschneidert und Wagen geschmückt werden, auch ein Ablauf- und Wegeplan mit möglichen Straßensperrungen wäre notwendig. Vom Tisch ist das Thema Umzug dennoch nicht. Mit einer Umfrage soll nun ermittelt werden, ob überhaupt Interesse daran besteht und wer daran teilnehmen würde. Auch Themenvorschläge, wie die Wagen aussehen sollen oder was die Teilnehmer bei der Präsentation für wichtig erachten, sind gefragt.

Informationen und Anregungen nehmen alle Beiratsmitglieder entgegen. Sie können aber auch in der Gemeindeverwaltung einfach abgegeben werden.