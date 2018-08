Restaurant Skipper schließt zum 31. August

Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) Fast kann man von einem Traditionslokal sprechen, das in der eher jungen Nieder Neuendorfer Siedlung Havelpromenade die Segel streicht: Nach 21 Jahren schließt das Restaurant Skipper. Am kommenden Freitag, 31. August, wird der Koch ein letztes Mal am Herd stehen.

Inhaber Jörn Ehrich, der auch das Fair Play in Hennigsdorf bewirtschaftet, hielt sich dieser Tage ausgesprochen bedeckt. „Ich kann dazu keine Aussage machen“, sagte er Anfang der Woche und fügte hinzu: „Wir haben ganz normal von Dienstag bis Sonntag offen. Auf Nachfrage fügte er hinzu: „Momentan läuft der Mietvertrag noch.“ Beim Nachhaken, ob dies noch länger der Fall sei, wiederholte sich der Wirt: „Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.“

Jetzt verkündet die Internetseite des Skippers die Schließung. „Wir sagen Danke für 21 Jahre Treue. Am 31. August schießt das Restaurant Skipper.“

Nicht bestätigen ließen sich Gerüchte, dass die Mietforderung der Grund für die Kündigung gewesen sein soll. Vermieter ist die WBT Vermögensverwaltung mit Sitz in München, die eine Außenstelle in Nieder Neuendorf betreibt. Eine Mitarbeiterin aus München sagte am Donnerstag, dass es „garantiert“ einen neuen Mieter im gastronomischen Bereich geben wird. Genauere Auskünfte seien aber erst in der kommenden Woche erhältlich.

Der „Skipper“, zu dem noch eine ein paar Häuser entfernte Räumlichkeit für Feiern zählt, war bei vielen Gästen wegen seiner Lage am Wasser und der großen Terrasse sehr beliebt. Auch die Küche wurde von Einheimischen durchaus gelobt. Bis vor eineinhalb Jahren betrieb Ehrich nach Auskunft aus dem Rathaus auch den Kiosk an der Badestelle in Nieder Neuendorf.