Karl-Marx-Platz wird aufgewertet

Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Wer es nicht weiß, der wird das Karl-Marx-Denkmal auf dem gleichnamigen Platz in Löwenberg kaum entdecken. Es befindet sich versteckt hinter Hecken auf einer weitläufigen Grünanlage. Doch grün ist das Areal durch die anhaltende Trockenheit schon lange nicht mehr, sondern grau. Genau das ist das Problem, ein Schmuck ist das Areal weder für Löwenberg noch für das Denkmal, mit dem an den bedeutenden deutschen Philosophen erinnert wird.

Doch das soll sich ändern, haben sich die Mitglieder des Löwenberger Ortsbeirates vorgenommen und nun erste Planungen vorgelegt, wie das Areal neu gestaltet und damit aufgewertet werden könnte.

Die wichtigste Veränderung dabei ist, dass ein Teil der Hecken wegkommt. Damit würde das Gelände von der Straße aus wieder erlebbar werden, sowohl für Fußgänger und Radfahrer als auch Kraftfahrer. Die bislang durchgängige Rasenfläche soll durch einen Weg aufgebrochen werden, der sowohl zum Karl-Marx-Denkmal als auch das zum Todesmarsch-Denkmal führt. Die Eingänge, drei sind bislang vorgesehen, zur Fläche werden durch zwei Säulen aus Hainbuche markiert. Der Weg soll als Kontrast zum Grün der Rasenfläche mit ockerfarbenem wassergebundenen Material hergestellt werden. Zusätzlich sind fünf weitere Hainbuchen-Säulen vorgesehen, um das Karl-Marx-Denkmal einzurahmen. In der Mitte der Fläche ist die Aufstellung einer Rundbank geplant, um dem Areal die Weitläufigkeit zu nehmen. Wer will, kann sich dort auch zur Rast hinsetzen.

Um die Fläche aufzulockern, sollen zusätzliche Areale mit Pflanzen angelegt werden. Gedacht ist unter anderem an Frühblüher, die in den Rasen integriert werden, oder auch an Sträucher, die möglichst wenig Pflege brauchen.

Bewusst verzichten wollen die Beiratsmitgliedern auf Pflanz­inseln, wie sie unter anderem vor der Apotheke bereits angelegt wurden. Zum einen würden solche mit Kiesel befestigten Bereiche den optischen Gesamteindruck beeinträchtigen, zum anderen sei die Pflege das Problem. Die Mitarbeiter des Bauhofes könnten die zusätzliche Arbeit nicht leisten. Sie in die private Hände zu übergeben, sei aufgrund der Lage und Größe der Fläche kaum möglich, so die einhellige Meinung.

In einem nächsten Schritt soll die Planung mit der Verwaltung abgesprochen werden, um einen Zeitplan für die Umgestaltung zu erarbeiten.