Beste Crew im Ixylon

Tony Groche

Königs Wusterhausen Das nennt man wohl einen Lauf: Die Lindower Regatta Segler (LRS) haben nach dem Triumph bei der jüngsten Ranglistenregatta in Finow/Werbellinsee erneut einen Sieg in der Ixylon-Bootsklasse gefeiert. Bei der größten Regatta des Jahres im Land Brandenburg, der Freundschaftswettfahrt auf dem Krüpelsee bei Königs Wusterhausen, segelten Mike Bartel am Ruder und Guido Bandshoff als Vorschoter auf Platz eins. Eine Wettfahrt garantierte ein spannendes Rennen. Und die Lindower überzeugten mit einer starken Zielkreuz.

Die mäßigen Windverhältnisse ließen nur am Sonnabend einen Start zu. Erwartungsgemäß zeigten sich die Teilnehmer und vor allem die Organisatoren enttäuscht. Die Lindower waren mit vier Ixylon-Mannschaften nach Königs Wusterhausen gereist. Insgesamt 87 Boote aus 44 Vereinen setzten bei der nunmehr 62. Freundschaftswettfahrt auf dem Krüpelsee Segel.

Die Ergebnisse der weiteren Lindower Crews: Thomas Heide /Frank Steinmeyer belegten Rang zehn. Tony Groche mit Partner Stephan Döblitz landeten auf Platz 13. Und das Jugendboot mit Leon Ribbe vom Segelclub Lindow und Friedrich Reuter (LRS) schloss die Wettfahrt auf Rang 22 ab.

Ein zweites Jugendboot vom LRS belegte am vergangenem Wochenende bei den Kyritzer Regattatagen den vierten Platz von elf in der Cadet-Klasse. Die Trainer zeigten sich mit dem Ergebnis von Jan-Lukas Krieger und Sean-Perry Borchardt sehr zufrieden, „denn die beiden sind ihre erste gemeinsame Regatta gesegelt“, so die Erklärung der Coaches. (lrs)