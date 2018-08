110.500 Euro für Kita in Paaren

Sandra Euent

Paaren (MOZ) Noah wollte es ganz genau wissen und ließ sich von Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) die Pläne zum Umbau der Kita Frechdachs in Paaren-Glien zeigen und erklären. Auch auf dem Rundgang durch die Einrichtung begleitete der aufgeweckte Junge den Bürgermeister und seinen Gast, Jugendministerin Britta Ernst (SPD). Ernst war am Mittwoch in das Glien-Dorf gekommen, um Fördermittel aus dem Landesinvestitionsprogramm für die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung zu überreichen. Mit 110.500 Euro wird der Umbau der Kita gefördert. Insgesamt soll die Maßnahme rund 242.000 Euro kosten.

Die Kita Frechdachs besuchen derzeit 32 Kinder. Die Kapazität für 40 wäre da, aber in diesem Jahr wurden keine neuen Kinder mehr aufgenommen – wegen der Umbaupläne. Denn gebaut wird in einer leeren Kita. Die Kinder und Erzieher werden auf andere Einrichtungen aufgeteilt, sobald es mit dem Bau wirklich los geht. Die doppelte Eingewöhnung wollte man neuen Kindern ersparen.

Wenn alles gut läuft, soll im Oktober Baustart sein. Dann bekommt das Kitagebäude im rückwärtigen Teil einen Anbau. Ein neuer Gruppenraum entsteht. Auch der Rest der Kita wird ertüchtigt und nach neuesten Brandschutzbestimmungen umgebaut. Jeder Gruppenraum wird dann eine Tür nach draußen aufweisen. Der Flur erhält Oberlichter, durch die Tageslicht einfällt und die den Flur zum Spielflur werden lassen. Damit alles einheitlich und modern aussieht, bekommt der gesamte Bau eine neue Fassade. Spiele das Wetter mit, könnte im März nächsten Jahres alles fertig sein, gibt es früh starken Frost, könnte daraus Juni werden, mutmaßte Bodo Oehme.

Nach allen Umbauten wird die Kita Platz für 45 Kinder zwischen null und sechs Jahren bieten. Die Hortkinder, die bisher noch in der Kita betreut wurden, gehen nach der Fertigstellung in den Hort an der Grundschule in Perwenitz. Kitaleiterin Elvira Caros freut sich schon darauf, in das fertige Gebäude zurückkehren zu können.