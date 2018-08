OGA

Lindow Ein 26-Jähriger wird sich nach einem Ausraster für die nächsten Tage eine andere Bleibe suchen müssen. Der Mann verwüstete am Mittwoch gegen 18.20 Uhr das Inventar in seiner Lindower Wohnung. Seine 19-jährige Partnerin ergriff die Flucht und rief die Polizei. Beim Pusten kam der Mann auf 2,62 Promille. Er hatte sich an der Hand verletzt, wurde ambulant behandelt und anschließend für zehn Tage der Wohnung verwiesen.