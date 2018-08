Jetzt ist das Roxx ein Magnet

MOZ

Eisenhüttenstadt (Janet Neiser) Ein Jahr ist nun her, dass der Roxx-Club in Eisenhüttenstadt geöffnet hat. Vor allem in der Anfangszeit sei es nicht leicht gewesen, sagt Betreiber Thomas Alisch. Mittlerweile aber blickt er optimistisch nach vorn und will auf jeden Fall weitermachen.

„Das schaffen wir alles!“ Diesen Satz hört Thomas Alisch am Donnerstagnachmittag gern. Um auf Nummer sicher zu gehen, lässt er sich von André Haut aber auch noch erklären, wie der Stand genau ist. Denn im Roxx, dem Club im Lindenzentrum, wird umgebaut – mal wieder. Wenn die Besucher heute Abend die Räumlichkeiten betreten, werden sie sich wundern. „Dort, wo früher eine Bar war, haben wir jetzt eine Sitzecke eingerichtet“, sagt Alisch und zeigt auf die gelbe Couch und die grünen Lichtfenster dahinter. Und auch sonst hat sich in der Sommerpause einiges getan. Ein festes DJ-Pult wurde unter anderem errichtet.

Mächtig geschwitzt haben die Mitarbeiter in den vergangenen Tagen auf jeden Fall, sodass zum Stadtfest-Start im Roxx alles startklar ist. Ab 23 Uhr macht die Diskothek heute auf, am Sonnabend ebenfalls, und am Sonntag öffnen sich die Türen zu einer 80er- und 90er-Jahre-Party schon eine Stunde früher. „Am Freitag feiern wir mit unseren Gästen natürlich auch unser einjähriges Bestehen“, sagt Alisch und verrät: „Die 4-cl-Shots“ gibt es dann für je einen Euro“. Und am Sonnabend und Sonntag würden die die jeweils 100 ersten Besucher ein Bier oder einen Prosecco gratis erhalten.

Und noch etwas Neues hat der Roxx-Betreiber in petto: „Wir haben unten einen Raucherbereich geschaffen.“ Das habe gleich mehrere Vorteile: Zum einen müssten die Diskobesucher zum Rauchen nicht mehr so einen langen Weg zurücklegen, um sich eine anzuzünden. Viel wichtiger aber ist, dass nun mitten in der Nacht nicht mehr außerhalb des Clubs geraucht und gequatscht wird. „Das war für die Anwohner bisher nicht so optimal. Jetzt wird es entspannter“, sagt Alisch. Mit den Behörden wurde alles abgesprochen. Ein abgetrennter Raum habe es sein müssen, erklärt er. Und der müsse über eine sehr gute Entlüftung verfügen. Das sei alles gegeben.

Rückblickend zieht Thomas Alisch eine Sonne-Schatten-Bilanz. „Die ersten Monate waren tatsächlich ziemlich schwer. Wir wurden immer mit der Diskothek Magnet verglichen. Änderungen, die wir vorgenommen hatten, wurden kritisiert.“ Aber aufgeben, das wollte der junge Unternehmer nicht. Dass er und sein Team einen langen Atem brauchen würden, das hatte er geahnt. Und das hat sich ausgezahlt. „Seit Januar läuft es viel besser“, freut er sich. Er habe ein ganz wunderbares Team gefunden und alle würden an einem Strang ziehen. Das ist am Donnerstag zu spüren, als noch die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach der Sommerpause laufen.

Zudem habe man das Konzept den Wünschen angepasst. „Wir haben viele regionale DJs hier“, sagt Thomas Alisch. Das komme gut an. All das zusammen motiviere ihn, auf jeden Fall weiterzumachen. „Es macht jetzt einfach Spaß, vor allem auch, wenn man merkt, dass es den Leuten gefällt.“ Mittlerweile habe man sich auch in der Clubszene einen Namen gemacht.

Dass das Roxx mehr ist als eine Diskothek, zeigt sich unter anderem daran, dass immer wieder Live-Acts auftreten. Bei „Gestört aber Geil“ waren beispielsweise 750 Leute im Club. „Das ist richtig gut.“ Im November soll Krähe für Stimmung sorgen. Thomas Alisch hält daran fest, möglichst für viele Altersklassen ein Programm zu bieten. Nicht zuletzt deshalb gebe es auch einen Oldie-Floor. Vor allem aber die 18-Jährigen bis Mittzwanziger seien als Publikum für einen Club unerlässlich.

Roxx-Club, Lindenallee 2a, Tel. 0172 3284379, Fr 23–Sa 6 Uhr, am Sonnabend öffnet der Club dann erneut um 23 Uhr, am Sonntag bereits um 22 Uhr.