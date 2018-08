Thomas Gutke und Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Etwas mehr als 100 Tage ist René Wilke (Die Linke) im Amt des Oberbürgermeisters. Im Interview mitundzieht er eine positive Bilanz und verteidigt seine begonnene Verwaltungsstrukturreform. Die Situation rund um die Dauerbaustellen in der Stadt wertet er als unbefriedigend.

Herr Wilke, Frankfurt geht besser!Frankfurt kommt! Für welchen Frankfurt-Slogan würden Sie sich heute im Wahlkampf entscheiden?

Frankfurt wird besser!

Sie sind mehr als 100 Tage im Amt des OB. Nach wie vielen Tagen fühlt sich das für Sie an?

Es fühlt sich eher nach einem ganzen Jahr im Amt an. Die Arbeit als Oberbürgermeister ist sehr erfüllend. Es gab bisher nicht einen Tag, an dem ich nicht das Gefühl hatte, etwas gestaltet oder verändert zu haben. Die unwahrscheinlich vielen Aufgaben und Ziele, die ich für unsere Stadt erreichen will, motivieren mich täglich mein Bestes zu geben.

Welche drei Dinge würden Sie hervorheben, die Sie in den ersten 100 Tagen auf den Weg gebracht haben?

In einer sehr kurzen Zeit habe ich die Struktur der Verwaltung umgebaut und an meine Ziele und Vorstellung angepasst. Eine fast komplette neue Rathausspitze hat die Arbeit aufgenommen. Das Auswahlverfahren zur Besetzung der Stelle des Pressesprechers ist abgeschlossen. Der Vorschlag geht am 13. September in die Stadtverordnetenversammlung. Auch die Ausschreibung für einen Bauamtsleiter wurde auf den Weg gebracht. Durch konstruktive und erfolgreiche Verhandlungen mit dem Land verbesserten sich zweitens die Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung. Das Land genehmigte mit Auflagen den Haushalt 2018 und unterstützt Frankfurt beispielsweise bei der Rathaussanierung und dringenden Investitionen. Die Entlastung bei der Kulturfinanzierung steht und auch die Teilentschuldung ist auf dem Weg.

Wurden denn auch schon Probleme gelöst?

Ja, wir haben drittens einige Probleme gelöst. Mit der Telekom konnten wir uns auf einen schnelleren Breitbandausbau verständigen. Die Stadt investiert mehr Geld in marode Spielplätze. Mit der Wohnungswirtschaft habe ich einen Stopp des Abrisses von Wohnungen vereinbart. Ordnungspolitisch – gemeinsam mit der Polizei – und mit einem Runden Tisch Integration haben wir auf Ausschreitungen auf dem Kauflandvorplatz reagiert.

Sie haben im Eiltempo eine neue Verwaltungsstruktur vorgeschlagen und umgesetzt – ohne sie mit den politischen Akteuren der Stadt zu diskutieren. Warum haben Sie diesen Weg gewählt?

Ich habe für meinen Vorschlag im Hauptausschuss, in den Fraktionen und am 14. Juni in der Stadtverordnetenversammlung geworben. Eine Verwaltungsstruktur ist kein Wunschkonzert. Die Strukturen müssen zu meiner Arbeitsweise und meinen Zielen passen. Einige Vorschläge habe ich aufgegriffen. So ist die Vergabestelle nun im Rechtsamt gelandet und nicht im Dezernat 1 geblieben. Mir war wichtig, dass diese Stelle so unabhängig wie möglich ist. Das ist eine Frage des Vertrauens in Verwaltungsprozesse.

Der Beigeordnete Jens-Marcel Ullrich hält es für sinnvoll, dass er als Verwaltungsdirektor auch die Zuständigkeit für Personal, die jetzt beim OB ist, bekommt.

Ich habe mich für eine andere Struktur entschieden. Es gibt fast so viele Verwaltungsstrukturen, wie es Städte gibt. Da gibt es kein Patentrezept. Personal ist ein sensibler Bereich, den ich aus den Ressorts herauslösen wollte. In den kommenden Jahren steht dieser Bereich vor besonderen Herausforderungen: Es gibt Überlastungen in vielen Ämtern. Strukturen, die auf den Prüfstand gehören. Viele Kollegen werden aus Altersgründen ausscheiden. Die Erfahrung und das Wissen müssen wir weitergeben. Die Qualität und Intensität der Weiterbildung muss verbessert werden. Diese und andere Aufgaben habe ich zur Chefsache gemacht. Das ist auch ein Signal an meine Mitarbeiter. Das ist meine Mannschaft. Nur gemeinsam mit ihnen werden wir unsere Ziele erreichen. Aktuell halte ich das für die richtige Entscheidung.

Eine Auflage des Innenministeriums bei der Genehmigung des Haushalts 2018 ist, dass die Stadt ihr Personalentwicklungskonzept konkretisiert. Welches Potenzial für eine Reduzierung der 906 Verwaltungsstellen sehen Sie in den kommenden Jahren?

Die gesamte Verwaltungsspitze hat den Auflagen zugestimmt und bekennt sich zu ihnen. Punkt. Eine Verwaltung, die von öffentlichen Mitteln lebt, muss auch effizient damit umgehen. Das müssen wir beständig selbstkritisch reflektieren. Das betrifft alle Bereiche – auch das Personal. Nach 100 Tagen im Amt kann ich seriös noch keine Zahlen zum künftigen Stellenbedarf nennen. Auf jeden Fall werden wir das Personalentwicklungskonzept weiter entwickeln. Die Arbeit daran hat bereits begonnen. Herausforderungen dabei sind die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und die Kooperation mit den Landkreisen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Immer mehr gesetzliche Aufgaben wurden durch Bund und Land auf die Kommunen übertragen. Selbst wenn diese Stellen finanziert werden, wirkt sich das „negativ“ auf unseren Stellenplan aus. Und durch Vorgaben wie die Datenschutzgrundverordnung entstehen neue Bedarfe.

Sie haben im Wahlkampf vor allem auch auf Social Media gesetzt und auch ein Social Media Konzept für die Stadtverwaltung angekündigt. Wie weit sind Sie mit der Umsetzung?

Noch haben wir kein Konzept aber meine Transparenz in den sozialen Medien habe ich fortgesetzt. In der Pressestelle ist eine Stelle für diese Aufgabe ausgeschrieben. Ich sehe es als unsere Pflicht, hier aktiv zu werden. Wir können das nicht ausblenden. Die sozialen Medien sind aber auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ich verkenne nicht die rauen Umgangsformen oder die Fixierung auf die jeweils eigenen Interessen und Meinungen.

In Ihren Vlogs bei Facebook wenden Sie sich sogar per Du an die Frankfurter. Wen wollen Sie damit konkret erreichen?

Das habe ich vor meiner Zeit als OB auch so gehandhabt. Warum sollte ich nun plötzlich mehr Distanz zu den Menschen schaffen? Ich bin jetzt kein anderer Mensch. Ich habe den Anspruch, Oberbürgermeister für alle Frankfurter zu sein. Und ich versuche, dabei authentisch und bei mir zu bleiben. Die Social Media Arbeit werden wir und ich aber weiter professionalisieren.

Die vielen Dauerbaustellen in der Stadt signalisieren: Es wird investiert. Was kann die Stadt tun, dass es aber schneller voran geht?

Die Situation ist auch für mich unbefriedigend. Es gibt für vieles gute, nachvollziehbare Gründe, auch für die Verzögerungen. Aber es regt uns zugleich alle auf, dass es so langsam vorangeht. Auf der einen Seite haben wir – auch durch Förderung – zunehmend Investitions-Möglichkeiten, andererseits hat die öffentliche Hand angesichts der Marktsituation keine starke Position. Dann gibt es auch vereinzelt Kommunikationsprobleme. Zu Recht kritisiert der MuV-Geschäftsführer, dass er von der Sperrung des Zugangs zum Kleist Forum erst am Tag des Baubeginns erfahren hat. Wir müssen daraus lernen, es besser machen und die richtigen Schlussfolgerungen für künftige Projekte ziehen. Denn: Nicht investieren und notwendige Sanierungen oder Umbauarbeiten sein zu lassen, oder dringend benötigte Mittel verstreichen zu lassen, um es dann später trotzdem machen zu müssen aber alleine zu finanzieren, ist auch keine Alternative.

Vor dem Alten Kino wächst das Unkraut wie eh und je, ohne dass der Eigentümer sich dafür verantwortlich fühlt. Die Skulpturen zerbröseln inzwischen. Wer kauft wann die Immobilie?

Diese Entscheidung steht aktuell noch nicht. Aber wir haben einen Zeitplan. Wir sind dabei, einen Termin für ein Gespräch mit dem privaten Eigentümer zu vereinbaren. Mit dem Kulturministerium sind wir über einen ganzen Katalog von Fragen im Gespräch, mit dem Ziel das Alte Kino künftig als Teil des Landesmuseums Moderne Kunst zu nutzen. Ob die Landesstiftung oder die Stadt die Immobilie in Besitz nehmen, muss diskutiert werden. Alle sollten und werden ihren Anteil leisten, damit dieses stadtprägende Gebäude, das uns allen am Herzen liegt, wieder sinnvoll genutzt wird. Sollte der Eigentümer nicht kooperativ sein, sind wir auch bereit, den ordnungsrechtlichen und gerichtlichen Weg einzuschlagen. Das würde jedoch ungleich länger dauern. Eine Einigung wäre für alle Seiten besser.

Im kommenden Jahr sind Kommunalwahlen. Macht Ihnen das Erstarken der AfD Sorgen?

Ich sehe Gefahren für eine konstruktive Stadtpolitik. Meine Aufgabe sehe ich aber vor allem darin, gesamtstädtische Probleme zu lösen. Mein 629-Punkte-Papier zeigt, welchen Themen und Probleme wir angehen müssen. Vieles davon regt die Menschen zu Recht auf. Je mehr Probleme wir als Verwaltung lösen, je mehr weisen wir Populisten in die Schranken. Die AfD weist nur auf Probleme hin, löst aber keine. Dazu gehört nicht viel. Das kann jeder. Ich freue mich über jede und jeden, der – auch im Kleinen – mit tut beim Lösen von Problemen.