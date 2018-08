Erst Sanierung, dann Neubauten

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Bis 2020 Investitionen in den Wohnungsbestand, in den Folgejahren dann vor allem Gestaltung der Wohnumfelder und Neubauten. So kann man die Pläne der Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ (WBG) zusammenfassen, die Vorstand Carsta Göring jetzt im Bauausschuss präsentierte.

1347 Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten in 78 Gebäuden in Strausberg und Hennickendorf. Damit ist die WBG zweitgrößter Vermieter in Strausberg. Durch die Fusion mit der GEWAWO Waldfriedener Wohnungsgenossenschaft in Bernau kamen Anfang dieses Jahres noch einmal 112 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit in 15 Gebäuden hinzu. Die Gesamtmitgliederzahl stieg von 1875 auf 2043. Hauptzweck der WBG ist „die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute und sichere Wohnungsversorgung und eine Vermietung zu angemessenen Preisen“, wie Carsta Göring bei der Vorstellung der Unternehmenspläne für die kommenden Jahre im Ausschuss sagte.

Sie berichtete von steigenden Umsatzerlösen, allein im Zeitraum von 2014 bis 2017 von 6,36 auf 6,63 Millionen Euro im Jahr. Um diese finanzielle Entwicklung nicht zu gefährden, wolle sich die Genossenschaft Schritt für Schritt entwickeln. Zunächst soll weiter in den Bestand investiert werden. Geplant ist, die 2013 begonnene Sanierung und Modernisierung der Seehaus-Siedlung bis 2020 abzuschließen. Am Ende des achtjährigen Projekts werde hier ein Bauvolumen von gut zehn Millionen Euro erreicht sein, informierte Carsta Göring. Von den 26 Häusern in der unter Denkmalschutz stehenden Siedlung sind bisher 17 energetisch saniert worden. In diesem Jahr sind drei weitere Gebäude dran, die Mittelstraße 1, 3/5 und 7/9. Kosten: 1,6 Millionen Euro. In den nächsten zwei Jahren folgen die restlichen sechs.

Die Investitionen in den Bestand sind auch Investitionen in die hiesige Bauwirtschaft. Allein im Jahr 2017 wurden Carsta Göring zufolge fast 4000 Aufträge an 286 Firmen überwiegend aus Strausberg und dem Umland vergeben. Das Auftragsvolumen an Strausberger Firmen – Stadtwerke, Wasserverband und Entsorgungsbetrieb nicht mit eingerechnet – lag bei fast 1,5 Millionen Euro. Zu den Investitionen in den Bestand in diesem Jahr zählt auch der Bau von befestigten Stellplätzen und die Gestaltung der Außenanlagen im Komplex Landhaus-/Ecke Paul-Singer-Straße. Außerdem werden drei sogenannte Servicehäuser errichtet, von denen die auf den Innenhöfen hinter der Wriezener Straße 19/21 sowie 27/29 bereits fertig sind. „Servicehäuser haben einen Bereich für Mülltonnen und Gelbe Säcke und einen zum Abstellen von Elektromobilen und -fahrrädern, die jeweils mit Ladestationen ausgestattet sind“, erklärt Carsta Göring. Eine weitere große Investition in den Bestand ist in den Jahren 2019/20 mit der Sanierung des Wendebaus in der Wriezener Straße 32 vorgesehen. Das sechsgeschossige Gebäude mit 60 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten wird in zwei Etappen erneuert. „Wir wollen den DDR-Charme beseitigen – in den Fluren malern, die Fußböden erneuern und die Hauseingänge modernisieren – und außen die Fassaden sanieren“, sagte Carsta Göring. Die Reihenfolge stehe noch nicht fest.

Ab 2021 stünde dann vor allem die Gestaltung der Wohnumfelder auf der Agenda. Das seien nicht immer einfache Projekte, da mitunter Abstimmungen mit mehreren Eigentümern nötig seien. Darüber hinaus plant die WBG Neubauten, in erster Linie Wohnbauverdichtung. Denkbar seien zum Beispiel ein Lückenschluss im Wohngebiet „Neue Mühle“ und die Ergänzung des Gustav-Kurtze-Wohnparks um neue Häuser. Das seien aber vorerst nur Ideen, betonte Carsta Göring. Das Konzept für die Neubauten stehe hingegen fest: energieeffiziente, barrierearme bis barrierefreie Mehrfamilienhäuser mit einem Wohnungsmix von kleinen Zwei- bis großen Fünfzimmerwohnungen, mit wandelbaren Grundrissen, großzügigen Begegnungsflächen, Spielplätzen und viel Parkraum.