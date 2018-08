Der Mann für 36 Kinder

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) 5,75 Prozent – das ist laut statistischem Bundesamt der Anteil von männlichen Erziehern in Kindertageseinrichtungen. Dabei ist der Bedarf größer. Das weiß Stefan Zimmer. Der 27-Jährige leitet die in Bralitz. Seit 1. Mai trägt er Verantwortung für aktuell 36 Mädchen und Jungen.

Weil die Köchin Mandy Marggraf zurzeit Urlaub hat, greift Stefan Zimmer an diesem Vormittag in der Küche mit zu. „Ich räume nur noch den Geschirrspüler aus. Dann bin ich sofort bei Ihnen“, ruft der junge Mann der MOZ-Redakteurin zu und trocknet die letzten Kinderbecher aus. Er ist von großer und schlanker Statue, trägt kurzes blondes Haar, der Schnitt ist modern. Unter den Ärmeln seines weißen Hemds blitzen Tattoos hervor. „Jetzt kann es losgehen“, meint er und nimmt am Beratungstisch seines hellen Büros Platz. Das hat er vor fast vier Monaten gegen den Gruppenraum getauscht. Seitdem ist er Leiter der Bralitzer Kita „Zwergenland“, die sich in Trägerschaft des Hauses Sozialer Integration (HSI), eine Einrichtung der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, befindet.

Stefan Zimmer weiß, dass der Erzieher-Beruf immer noch eine Frauendomäne ist. Nur 32 268 Männer stehen laut Statistischem Bundesamt (Angaben März 2017) 529 071 Frauen in diesem Beruf gegenüber. Doch er habe schon immer Freude im Umgang mit kleinen Kindern gehabt und finde schnell Kontakt zu ihnen, erzählt er.

Seine berufliche Laufbahn aber startet er zunächst auf einem ganz anderen Gebiet – mit einer Ausbildung in der Justiz. Dabei merkt er recht schnell, dass es nicht das ist, was er die nächsten 30/40 Jahre machen möchte und hört auf seine innere Stimme. Zunächst soll es ein Lehramtstudium sein. Dann bietet sich ihm relativ kurzfristig die Möglichkeit eines Praktikums in einer Wriezener Kita. Das absolviert er mit viel Freude, bewirbt sich parallel um einen Ausbildungsplatz und bekommt diesen – am Oberstufenzentrum Bernau. Sein letztes Praktikum während der Ausbildung führt ihn in den Hort und Kleinstkind-Bereich der Kita Neuenhagen, die sich in Trägerschaft des HSI befindet. Dort startet er sein erstes Berufsjahr als Erzieher.

Als 2017 eine Stelle in der benachbarten Kita in Bralitz frei und er gefragt wird, ob er mehr Verantwortung übernehmen möchte, sagt er zu und wird stellvertretender Leiter. Dass er aber dann so schnell die komplette Leitung übernehmen soll, das sei so nicht geplant gewesen, gibt Stefan Zimmer zu.

36 Mädchen und Jungen besuchen zurzeit die Einrichtung. Damit ist die Kapazität erschöpft. „Wir sind voll“, sagt der 27-Jährige stolz. Ihm stehen mit Marlen Feind, Nancy Bürth und Heike Schirrmeister drei Erzieherinnen zur Seite. Hinzukommen eine Einzelfallhelferin und zwei technische Kräfte. „Ich habe meine Gruppe, das waren die Vorschulkinder, abgegeben. Jetzt bin ich Springer, helfe in den Gruppen aus, wenn ich gebraucht werde“, so Stefan Zimmer.

Dass er sein Team hinter sich weiß, das mache die Arbeit als Leiter einer solchen Einrichtung leichter. Bei Fragen könne er sich nicht nur an seine Kolleginnen wenden, sondern auch an Michel Leue, dem Leiter der Neuenhagener HSI-Kita, berichtet er. Mit der nur drei Kilometer weit entfernten Einrichtung arbeiten die Bralitzer gut zusammen. Gerade was die Vorschulgruppen betrifft, weil sich nach der Kita dann meistens auch der gemeinsame Schulbesuch in Neuenhagen anschließt. „Wir haben zum Beispiel mit den Einschülern eine gemeinsame Abschlussfahrt unternommen und das Schultütenfest zusammen in Neuenhagen veranstaltet“, informiert er und ergänzt: „So wollen wir das auch beibehalten.“

Dass die Kinder in der Kita männliche Erzieher brauchen, davon ist der 27-Jährige überzeugt. „Viele junge Mütter sind alleinerziehend. Da fehlt eine männliche Bezugsperson“, meint er. Und die werde teilweise mehr in Anspruch genommen – von Mädchen und Jungen gleichermaßen. Das kann seine Kollegin Heike Schirrmeister bestätigen. Sie ist eine der erfahrensten Kolleginnen in der Bralitzer Einrichtung und an diesem Vormittag mit den Kindern auf dem Spielplatz. „Sogar die Kleinsten sind auf Männer fixiert“, weiß die 57-Jährige zu berichten. „Wenn ein großer Mann wie Stefan da ist, dann ist das für die Kinder so, als wäre es der Papa. Und für die großen Kinder, vor allem für die Jungs, hat es den Vorteil, dass sie auch mal richtig toben und Fußball spielen können“, lacht Heike Schirrmeister. Sie und ihre Kolleginnen seien froh, dass der 27-Jährige da ist und die Leitung übernommen hat. Sie schätze vor allem seine ruhige und sachliche Art.

Und den frischen Wind würden sie spüren. „Die Kita ist wieder richtig voll“, sagt sie. Nur an Geräten für den Spielplatz fehle es noch, ergänzt sie. Darum kümmert sich der Chef. „Wir möchten eine Schaukel für alle Kinder und einen Wipper für die Kleinen“, zählt er auf. „Wir holen gerade die Angebote dafür ein.“ Dann schnappt er sich ein paar Kinder. Für ein Foto für die MOZ. „Käsekuchen“ schallt es kurz darauf von der kleinen Rutsche. Stefan Zimmer sitzt mittendrin.