Abschied von neun Hundewelpen

Eva-Maria Lubisch

Libbenichen Neun kleine, quietschfidele Hundewelpen aus Libbenichen haben am Mittwochnachmittag Abschied von Hunde-Mama Laica und den liebevollen Aufzieheltern Birgit Schulz und Andreas Lubisch genommen. Für die Zweibeiner gab es Kaffee.

Unter einer großen, schattigen Fichte steht der gedeckte Tisch mit Blick auf die Hundespielwiese. Laica, die 6-jährige Mischlingshündin, spielt ausgelassen mit ihrem lebhaften Nachwuchs. “Eigentlich sollte unsere Hündin sterilisiert werden, der Tierarzt stellte jedoch bei ihr einen Knoten in einer Zitze fest und empfahl uns sie vorher erst einmal trächtig werden zu lassen“, berichtet Ziehvater Andreas Lubisch. Das sei gar nicht so einfach gewesen. Denn: Hundedame Laica war sehr wählerisch, wollte zunächst keinen Rüden an sich heran lassen. Endlich passierte es dann doch. Mit dem hübschen Huskyrüden „Schoogun“ aus der Nachbarschaft ließ sie sich ein. Nach acht Wochen war es dann soweit. „In einer scheinbar unendlich langen Zeit zwischen ein Uhr mittags und halb ein Uhr morgens wurden unsere Miniwelpen mit einem Durchschnittsgewicht von 500 Gramm geboren“, erinnert sich Lubisch. „Mit fünf Hunden haben wir gerechnet, aber dass es zehn sind haben wir erst auch völlig erschöpft am nächsten Tag realisiert“, erzählt rückblickend Birgit Schulz.

Zum Glück der neugeborenen Vierbeiner hat das Muttertier zehn „Zapfsäulen“, so dass die Versorgung abgesichert war. Lediglich ein kleiner Nimmersatt musste mit der Flasche aufgezogen werden. Nach 14 Tagen öffneten die Kleinen zum ersten Mal ihre Augen, Erstaunliches ist da zu Tage getreten: zwei der Kleinen haben strahlend blaue Augen und zwei weitere ein blaues und ein braunes Auge. Zusehends sind die sieben Rüden und drei Hündinnen gewachsen, neben der Muttermilch wurden sie mit Welpenaufzuchtsfutter ernährt.

Handwerker und Hundeziehvater Andreas hat für alle ein großes Holzbett gebaut, ebenso große Futter- und Trinkgefäße. Liebevoll hat er für die Vierbeiner einen Auslauf mit Spielplatz, Wippe, Badebassin, Sandkasten und Futterecke hergerichtet. “Das Sauberhalten der Schlafstätte war schon sehr aufwendig. Täglich wurden Decken gewaschen und streng auf die Hygiene geachtet“, erklärt Lubisch.

Erfolgreich hat Vollblut-Mama Laica ihre Jungen vor dem Angriff eines Marderhundes verteidigt, der seine Pfote bei dem Kampf verlor. Die Vermittlung der Welpen kam mit dem Foto in der MOZ ins Rollen. Viele Interessenten sind gekommen und haben sich beim ersten Besuch für ihr Lieblingstier entschieden.

Überwiegend bleiben die kleinen Halbstarken im Oderland, in ihrem neuen Zuhause gibt es oftmals Spielgefährten wie Hund und Katze. Die quirlige „Luna“ wird das neue Familienmitglied von Beate Haupt aus Mallnow, die beiden Töchter Sophie (18) und Mariea (15) haben so oft es ihre Zeit erlaubte, bereits eine Bindung zu dem Tier aufgebaut. Alle neuen Besitzer haben ein Haus mit Grundstück, das ist für die Hundeeltern eine große Freude, denn die Hunde brauchen viel Auslauf zum Spielen und Toben. Der erste und kräftigste Rüde, „Bruno“ verlässt mit seinem neuen Herrchen Peter Radloff aus Schönfließ sein bisheriges Domizil. Mit Tränen in den Augen streichelt Birgit Schulz zum letzten Mal den kleinen Flaschenaufzögling. Alle Neubesitzer bekommen ein Erstfoto samt Nachweis über eine Dreichfach-Entwurmung. Mit vielen Hinweisen und Tipps, wie zum Beispiel in nächster Zeit einen Impfausweis beim Tierarzt ausstellen zu lassen, eine Welpenschule in der Nähe zu besuchen, Ernährungsangebote und vieles mehr gibt die noch immer besorgte Aufziehmutter den neuen Hundeeltern mit auf den Weg. Abschließend sagt sie mit Kloß im Hals: „Ab sofort seid ihr für eure Kinder verantwortlich.“ Mit Hunde-Mama Laica und dem übriggebliebenen Welpenmädchen „Kira“ fährt Birgit nach dieser kräftezehrenden, aber auch schönen Zeit erst einmal zum Ausruhen an die Ostsee. „Im Oktober wird Laica sterilisiert. Nochmal so eine Belastung wollen wir ihr nicht zumuten, sie hat ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert,“ so Birgit Schulz, die die Kleinen bereits vermisst.