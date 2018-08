Die Fans wieder in den Mittelpunkt stellen

Ulm (MOZ) Jeder, selbst derjenige mit einem wohlwollenden Blick auf das professionelle Fußball-Geschäft, muss aktuell zu dem Schluss kommen: Baustelle neben Baustelle. Die Vorfreude auf die 56. Bundesliga-Saison, sollte die sich überhaupt einstellen wollen, ist immer noch schwer getrübt durch das desaströse Abschneiden der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bei der WM in Russland.

Das Aus in der Vorrunde und die anschließenden Diskussionen auch über Langzeit-Löw und dessen Haltbarkeitsdatum, die immer noch nicht beendet sind, ist das eine. Die Analyse, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass das Team sich so sang- und klanglos von dem Turnier verabschieden musste, ist das andere. Und das hat eben viel mit der Bundesliga zu tun. Sie, und mit ihr die Nationalmannschaft, ist auf dem besten Wege, ihr operatives Geschäft aus den Augen zu verlieren.

Das operative Geschäft besteht vor allem darin, den Spaß zurück in die Stadien zu bringen. Zurück auf die Tribünen. Zurück auf die Stehplätze. Zurück zu den Fans. Der DFB-Pokal hat gerade erst wieder gezeigt, wie spannungsreich diese Sportart ist, die ihre Attraktivität auch aus der Unvorhersehbarkeit von Resultaten bezieht.

Wenn aber der Ball und die Spieler mit ihren sportlichen Fähigkeiten wieder im Mittelpunkt stehen sollen, dann müssen sich die Verantwortlichen in der Tat Gedanken machen, wie die Qualität gesichert, bestenfalls wieder ans europäische Niveau angeglichen werden kann. Dazu gehört, dass die Ausbildung von Talenten überdacht und angepasst werden muss. Das schnelle und dynamische Spiel nach vorne, inklusive Tor-abschluss, muss wieder in den Vordergrund rücken. Dazu bedarf es Spieler, die Verantwortung übernehmen und diese nicht „wegpassen“.

Natürlich gehört zur Neuausrichtung auch die politische Diskussion. Der Verband und die Liga müssen sich in diesem Bereich besser aufstellen. Dabei geht es nicht alleine um Themen wie Rassismus und Integration, sondern ganz aktuell auch um die Fanproteste, die sich gegen die zunehmende Kommerzialisierung richten, die Degradierung der Zuschauer und Fans zu reinen Statisten, die einfach nur bezahlen. Die Balance muss wieder hergestellt werden. Das wird schwer genug.