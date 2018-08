Ulm (MOZ) Film ab. Nach diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts dürfen sich all jene, die auf Vorrat Beweise bunkern, endgültig ermutigt fühlen. Dashcam-Dreh im Straßenverkehr, falls es kracht? Kamera am Arbeitsplatz, falls Kunden ausrasten oder Mitarbeiter lange Finger bekommen? Zum zweiten Mal binnen weniger Monate hat ein Gericht in einer juristischen Grauzone den Daumen gesenkt und entschieden: Der Datenschutz spielt im Zweifel nur die Nebenrolle.

In einer Gesellschaft, die von wirtschaftlicher Verwertungslogik bestimmt wird, ist das konsequent. Doch das Signal ist fatal. Kameras werden immer kleiner und leistungsfähiger und sind mittlerweile omnipräsent. Der Datenhunger der Sicherheitsorgane wächst mit jedem spektakulären Verbrechen, nun dürfen auch Private ganz legal nachziehen – selbst wenn die Richter klargestellt haben: Die Aufzeichnung als solche muss rechtmäßig sein.

Das ist ein schwacher Trost. Denn viele Chefs werden diese Einschränkung robust interpretieren. Frei nach George Orwell heißt es dann am Arbeitsplatz: Der große Boss schaut zu. Privatsphäre gilt zu oft als Täterschutz, Überwachung dagegen als Allheilmittel. Das Herz für Schnüffler schlägt immer schneller.