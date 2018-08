Die Kohlekommission kann fast nur scheitern

Berlin (MOZ) Die Kohlekommission hat kaum ihre Arbeit aufgenommen, da gerät sie schon in Turbulenzen. Die an Zahl und Einfluss unterlegenen Ökoverbände versuchen ihr Gewicht zu vergrößern, indem sie die Zusammenkünfte als Bühne für ihre Anliegen nutzen, so wie sie es außerhalb der Kommission auch tun. Überraschend ist das nicht. Genauso wenig wie das Verhalten von RWE. Auch der mächtige Energiekonzern generiert Aufmerksamkeit – nur halt auf seine Art. Der Brief der RWE-Führung richtete sich direkt an das Kanzleramt.

Die Auseinandersetzung zeigt, wie fragil das Konstrukt ist, das Energieminister Peter Altmaier (CDU) auf den Weg gebracht hat. Innerhalb weniger Monate sollen 31 Menschen, die alle andere Interessen verfolgen, einen Kompromiss finden, der das fossile Zeitalter in Deutschland beendet. Bei einem so komplexen Thema ist die Methode fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Das ist besonders ärgerlich, weil klar ist, was nun getan werden muss. Das Ende des fossilen Zeitalters ist eingeleitet, es wäre Altmaiers Aufgabe, es zu vollziehen. Doch mit dem Kohleausstieg macht man sich unbeliebt. Um dem zu entgehen, verlagert der Minister die Verantwortung in eine Kommission. Führungsstärke sieht anders aus.