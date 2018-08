Gute Wende

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die SPD will die Landtagswahl in einem Jahr wohl doch noch gewinnen. Dieser Gedanke schießt einem angesichts der vom Partei- und Regierungschef überraschend vollzogenen Wende bei der Windkraft in den Kopf. Die Grünen haben nämlich insoweit mit ihrer Kritik recht: Sollte die von Dietmar Woidke angekündigte Bundesratsinitiative erfolgreich sein, dürfte das den Ausbau der Windkraft stark bremsen.

Und genau das ist in Brandenburg auch nötig. Bei aller Liebe zu den Erneuerbaren, 3700 vorhandene Mühlen plus weiterer geplanter sind erst einmal genug. Als sich die SPD vor einigen Wochen im Landtag ein neuerliches Bekenntnis zur Windkraft abrang, war der Widerwille der Abgeordneten schon zu spüren. An der Parteibasis rumort es in dieser Frage schon länger. Der inhaltlich dünne Windkraftbeschluss – weiter so, aber bitte irgendwie mit Bürgerbeteiligung! – war ein Armutszeugnis. Es sah so aus, als hätte sich die SPD aufgegeben. Nun aber hört sie bei diesem wichtigen Thema auf die Sorgen vieler Menschen.