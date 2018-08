Real Madrid zum vierten Mal in der Provinz

Jörg Matthies

Gartz (MOZ) Wenn die Mädchen und Jungen in dieser ersten Schulwoche von ihrem schönsten Ferienerlebnis berichten, dann konnte bei 70 von ihnen eines sicher nicht fehlen: das Real-Madrid-Fußballcamp, das bereits zum vierten Mal fünf Tage lang in der Kleinstadt an der Oder Station machte.

Lea-Sophie, Paul, Collin, aber auch Sergio Ramos, Bale, Kroos und Zidane ist auf den Trikots zu lesen – was für eine Mischung ganz in Weiß saust da auf dem Gartzer Sportplatz herum. Und ganz viele kleine und größere Tore sind aufgestellt. Ein echtes Gewusel! Mittlerweile geht der vierte Tag im Real-Madrid-Sommercamp für Mädchen und Jungen, das reichlich Technik- und Taktiktraining brachte, seinem Ende entgegen. Spiele in Turnierform stehen auf dem Programm. Teilweise gibt es an allen vier Ecken der Spielfelder kleine Tore. Da muss man schon variabel sein in Sachen Angriff und Abwehr.

Variabel zeigt sich auch der Campausrichter. Mittlerweile zum vierten Mal in der kleinen Amtsstadt an der Oder zu Gast, steht erneut etliches Neues auf dem Trainingsplan. „Wir haben ja ganz viele Kinder, die alle Jahre immer wieder mit dabei sind“, begründet Campleiter Robin Graupner. Diesmal habe das „Be-Pro-11“-Programm beispielsweise seine Gartzer Premiere erlebt. „Zweimal haben wir Spiele komplett gefilmt. Später bekommen dann die Kinder die Möglichkeit, sich am Computer spezielle Daten-Analysen für sich persönlich abzurufen. Passquoten zum Beispiel“, erläutert Graupner die hochprofessionelle Begleitung des Trainingscamps. Auch mit elektronischen Überzieh-Leibchen sei erneut gespielt worden. Da gebe es dann im Anschluss Laufwert-Analysen und vieles mehr. Die Trainingsmethodik wird also immer wieder verfeinert.“

Aber der Verein setze ja auch von Jahr zu Jahr einen drauf, lobt der Camp-Chef die gastgebenden Blau-Weißen. Nachwuchsleiter Steffen Gubbe, nach einer kürzlichen OP noch an Krücken zum Zuschauen verdammt, hatte festgestellt, dass „der Altersdurchschnitt gegenüber den Vorjahren weiter gesunken ist. Das Interesse an Ausbildung durch echte Fachtrainer ist also auch bei den Kleinen und ihren Eltern schon groß.“ Robin Graupner sagt: „Ich bin ja auch das vierte Mal hier – immer wieder gern. Die Plätze werden von Jahr zu Jahr besser, obwohl wir solch einen trockenen Sommer haben. Es ist im Verein auch immer noch die gleiche Euphorie vorhanden, wie beim ersten Camp. Alles ist prima organisiert. Und man merkt den Kindern aus dem Verein auch an, dass sie die Philosophie dieses Camps mitnehmen und dabei auch von ihren Übungsleitern unterstützt werden.“ In Deutschland gebe es 130 bis 140 Camps pro Jahr, mittlerweile sind die Real-Schulen auch in Italien, Frankreich und England präsent.

70 Teilnehmer waren diesmal in Gartz dabei – 35 erlebten ihre Real-Premiere, genauso viele sind „Wiederholungstäter“. „Mini-Fußball war am schönsten. Überhaupt habe ich einiges dazugelernt, zum Beispiel viele neue Tricks“, erzählt der neunjährige Michal aus Gartz. Pia-Sophie (8) spielt beim benachbarten Verein Schwarz-Weiß Casekow seit rund vier Jahren Fußball. Auch sie schwärmt von den vermittelten Fußballtricks und hat sich beim Dribbling auch mal mit einem herzförmigen Ball probiert. „Für Koordinationsübungen“, lässt Robin Graupner wissen, der mit mehreren Trainern das Camp betreut.

Unter ihnen ist auch Ruben, ein waschechter Spanier. „Ist meine siebte Campstation. Erst war ich eine Woche in Hannover, dann fünf Wochen in Österreich. Ich wollte aber unbedingt in dieser siebten Woche noch hierher nach Gartz im Osten Deutschlands – und ich bin echt begeistert. Auch von unserer Unterbringung und dem ganzen Drumherum.

Jenna Albrecht aus Gartz und Kai Walter aus Templin erhielten am Ende als „Beste“ noch besondere Auszeichnungen. Weitere Camp-Teilnehmer bekommen per Mail noch eine Einladung für das regionale „Try-Out“ (Probetraining in Berlin) mit allen ausgewählten Spielern aus den jeweiligen Trainingscamps. Dort werden dann die „Supertalente“ ermittelt, die dann die Chance bekommen, in der Jugendakademie von Real Madrid eine Trainingswoche zu erleben.

Kurz vor Schluss unserer kleinen Stippvisite entdecke ich noch ein „Zidane“-Trikot unter den ganzen Weißen. Warum nicht sein richtiger Vorname Katejan drauf steht, weiß der Sechsjährige ganz genau: „Mutti wollte das so!“ Ein heimlicher Fan des Ex-Real-Trainers offenbar. Viele Camp-Teilnehmer werden künftig wohl auch den Madrilenen die Daumen drücken und sogar im schicken neuen Trikot „posieren“ gehen, wie schon am ersten Schultag in der Gartzer Grundschule zu entdecken war.