Interesse an Handwerk und Management

Lisa Ludwig

Fürstenwalde (MOZ) Im Rahmen eines Berufsorientierungsprojektes hospitierten Schüler der 9. und 10. Klassen der Fürstenwalder Spree-Oberschule an drei Tagen in verschiedenen Betrieben der Region. Die Hospitation bereitete sie auf die bevorstehenden Praktika vor. Die beginnen für die Neuntklässler vor den Herbstferien, für die älteren Ende Januar. Davor durchlaufen sie zur Vorbereitung noch ein Bewerbungstraining.

Das Autohaus Buzziol Mobile empfing am Mittwochvormittag sieben interessierte Oberschüler. Nach einer Einführung in den Beruf des Kfz-Mechatronikers durch Kundendienstleiter Michael Andre folgte ein Rundgang durch die Werkstatt. Der 16-jährige Hamman Hamdan hat bereits ein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt absolviert und kann sich vorstellen hier weitere Erfahrungen zu sammeln. Auch John-Paul Lange will sich dafür in dem Autohaus bewerben. „Ich interessiere mich eher für das Handwerkliche“, sagte der 15-Jährige.

Nach dem Rundgang brachte Verkaufsleiter René Schultz den Interessierten das Verkaufsgeschäft näher und erklärte die Ausbildung zum Automobilkaufmann.

Am Donnerstagvormittag besuchten 20 Mädchen und Jungen das Hotel Esplanade in Bad Saarow. Direktor Tom Cudok nahm die Schüler in Empfang und gab ihnen eine kurze Einführung. Aufgeteilt in drei Gruppen gingen die Schüler anschließend auf Besichtigungstour.

Die Zehntklässlerin Maya-Marie Klauß interessiert sich fürs Hotelmanagement und entschied sich bewusst für diesen Betrieb. „Für mich ist es wichtig, in einem netten Team zu arbeiten“, sagte die 16-Jährige.

Einen Blick hinter die Kulissen bekamen die Schüler in der Restaurantküche. Im Anschluss erfuhren die Schüler in einer Fragerunde mit den Abteilungsleitern mehr über die angebotenen Ausbildungsberufe.

Lehrerin Mandy Hentze war positiv überrascht: „Die Schüler waren sehr bestrebt und aufmerksam. Die Berufsorientierungstage sind eine echte Win-win-Situation, sowohl für die Betriebe als auch für uns.“