Umweltverträglich Enten füttern

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Es ist für viele Familien ein tolles Erlebnis, bei einem Spaziergang an der Spree Enten und andere Wasservögel zu füttern. Hunderte Tiere sind es manchmal, die man vor allem an der Kleinen Spree entdeckt. Sie sind recht zutraulich. Wenn sie am Ufer sitzen, lassen sie sich vom schlendernden Spaziergänger manchmal nicht einmal aufscheuchen. Und doch gibt es aktuell zwei Gründe, die gegen das Füttern der Enten sprechen.

Ein Grund ist die Sommerhitze und das dadurch stark erwärmte Spreewasser. Wirft man den schwimmenden Enten im Fluss Futter zu, sinkt einiges davon auf den Grund des Wasser. Dazu kommt, dass sich immer mehr Enten und andere Wasservögel an den Futterstellen aufhalten. Dadurch fällt mehr Entenkot an. Dieser und das absinkende Futter führen zu einer verstärkten Nährstoffkonzentration im Wasser. Die Algenbildung nimmt zu. Seen und auch die Spree drohen zu kippen. Für die Fische im Wasser und letztendlich auch die Enten könnte das den Tod bedeuten.

Aus den gleichen Gründen fordert der Landesanglerverband Brandenburg seine Mitglieder auf, derzeit beim Angeln auf das beliebte Anfüttern möglichst ganz zu verzichten. In einigen Gewässern gibt es auch immer wieder einmal generelle Anfütterungsverbote.

Der zweite Grund, der gegen das Füttern spricht, gilt generell, ist aber selbst in der Fachwelt umstritten. Sehr oft wird Brot verwendet. Für die Vögel ist es eine leicht zu erreichende Nahrungsquelle. Gierig schlucken sie die Brocken. Doch das Brot quillt in den Mägen auf, das darin enthaltene Salz kann den Stoffwechsel der Tiere durcheinanderbringen. Zu viel kalorienreiches Brot kann zudem, besonders bei Jungtieren, zu einer Verformung der Flügel führen. Dann können die Enten nicht mehr fliegen. Das Schwanenschutz-Komitee, ein eingetragener Verein, sieht die Gefahren durch Brotfütterung dagegen nicht. Salz und Zucker kämen auch in natürlichen Nahrungsquellen vor. Und auch auf dem Dorf dürften es die meisten noch kennen. Altes Brot wird eingeweicht, dann bekommen es Hühner und Enten.

Auf alle Fälle aber sollte man zurückhaltend füttern. Besonders an der Spree. Haferflocken oder Mais kann man mitnehmen oder auch in der Tierhandlung nach geeignetem Futter fragen. Und dann sollte man die Tiere außerhalb des Wassers füttern, um dieses nicht noch stärker zu belasten. Ein Entenfütterungsverbot gibt es nämlich in Beeskow nicht. Die Stadtordnung legt fest, dass das Füttern von wildlebenden Katzen und Tauben verboten ist. Andere Tiere werden nicht erwähnt.