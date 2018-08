Auftakt zum Herbstprogramm in der Alten Schule

Marion Thomas

Fürstenwalde (MOZ) Noch sind die Wände kahl im Veranstaltungssaal der Alten Schule Woltersdorf. Doch Frank Kersten, Walter Plagge und Edgar Samper von den Fotofreunden Grünheide schleppen Bilder herein, stellen sie auf, beraten, was wo am besten zur Wirkung käme, Farben und Formen harmonierten.

Sie bereiten ihre neue Ausstellung „Fotoimpressionen Woltersdorf“ vor. „Freitagabend muss alles fertig sein“, meint Frank Kersten und blickt optimistisch in die Runde. 25 Motive von sieben Fotografen des Vereins warten darauf, ins rechte Licht gerückt zu werden. „Über ein Jahr waren wir unterwegs, um in Woltersdorf Neues zu entdecken oder altbekannte Motive in neuen Perspektiven zu zeigen“, erzählt Walter Plagge. Aus ihren Bildern wird nicht nur die Ausstellung gestaltet, sondern auch ein Kalender für 2019 sowie Postkarten.

Die Vernissage wird Höhepunkt der „Weißen Tafel“ sein, wozu sich Vereinsmitglieder, Freunde und Interessenten alljährlich nach der Sommerpause treffen, um in gemütlicher Runde Erlebnisse auszutauschen, Ideen zu spinnen und das neue Programm zu entwerfen. Heute um 18 Uhr geht’s los. Interessenten und Gäste sind willkommen.

Geschäftsführerin Katrin Fleischer hat viele Pläne im Kopf: „Wir werden natürlich Bewährtes fortsetzen“, sagt sie und spricht zuerst von der Initiative „Woltersdorf hilft“. „Wir werden mit jungen Flüchtlingen eine Exkursion zum Deutschlandradio unternehmen, wo sie dann eine eigene Sendung über Eritrea gestalten.“

Auch im neuen Veranstaltungskalender der Alten Schule dürfen beliebte Reihen wie der „Literatursalon“ oder „Aus der Schule geplaudert“ nicht fehlen. Dazu gibt es Vorträge, den Lesekreis und natürlich Konzerte, z.B. mit dem Gitarristen Hans Jürgen Geppert oder „Bitter Blond“. Das Ensemble besteht aus einer Holländerin, einem Österreicher, einem Australier und einem Deutschen.

Auch Kurse und Initiativen werden weiterhin ihre Heimstatt in der Alten Schule haben: Chor, Gitarrenschule, Yoga, Spieletreff, Strickliesl, Trommelgruppe, oder der Treff zum Mittwochskaffee – was laut Katrin Fleischer „mit frischem Kuchen und neustem Dorfklatsch“ nicht mehr wegzudenken sei. Neu wird sich in der Alten Schule der Gesangsunterricht für Rock, Pop und Musical mit Helen Jahn etablieren. Geplant ist auch eine Kindertanzgruppe; dafür wird noch eine Leiterin gesucht. Außerdem gibt es ab September jeden ersten Mittwoch im Monat Erste Hilfe und Beratung bei technischen Problemen mit Smartphones oder PC.

Und nicht zuletzt laufen die Vorbereitungen für die Neuauflage des Familientages in Woltersdorf auf Hochtouren, der am 8. September von 14 bis 17 Uhr auf der Maiwiese stattfindet. Danach steigt ein Trommelfest mit mindestens acht Bands. Auch dafür ist der Kulturhaus-Verein Kooperationspartner der Gemeinde und wünscht sich für beide Veranstaltungen noch weitere Anmeldungen.