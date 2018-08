Ölspur erzeugt Verkehrs-Chaos

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Eine mindestens ein Kilometer lange Ölspur hat am Donnerstagmittag den Verkehr in Bad Freienwalde lahmgelegt. Ein Sattelkipper hatte auf der Kanalstraße in Bad Freienwalde einen Motorschaden und verlor auf einer Strecke von 911 Meter Öl in größerer Menge. „Wir stumpfen die Straße mit Ölbindemittel ab“, sagte Einsatzleiter Guido Bell von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde, die mit elf Leuten im Einsatz war. Unterstützt wurde sie von der Feuerwehr Schiffmühle mit rund zehn Leuten. Die Polizei sperrte die B 167 ab und leitete Autos, die aus Richtung Falkenberg kamen über die Eberswalder Straße in Richtung Innenstadt, wo das Chaos wegen parkender Autos perfekt war.

„Wir streuen Ölbindemittel und zertreten die Körner mit unseren Stiefeln, um den Schmierfilm auf der Straße abzustumpfen“, erklärte Guido Bell. Er habe auch schon längere Ölspuren erlebt. „In der Breite von ein bis anderthalb Meter war diese Ölspur aber schon außergewöhnlich“, so der Einsatzleiter. Anschließend habe die Feuerwehr die Straße dem Bauhof der Stadt und der Straßenmeisterei des Landesbetriebs Straßenwesen übergeben. Diese stellten Schilder auf, die die Autofahrer vor einer Ölspur warnen. Heute werde das Ölbindemittel von der Straßenkehrmaschine abgesaugt und entsorgt, sagte Guido Bell. Der Lastwagenfahrer trage keine Schuld, ein Motorschaden könne immer passieren. Und die Speditionen seien gegen einen solchen Fall versichert.

Während der zeitweisen Vollsperrung der B167 mussten die Feuerwehrleute sich von Autofahrern beschimpfen und bedrohen lassen. „Wir sperren die Straße wegen der Eigensicherung ab“, erläuterte Guido Bell. Schließlich wolle die Feuerwehr verhindern, dass Einsatzkräfte zu Schaden kommen.

Gerade weil die Ölspur so breit war, mussten sich die Feuerwehrleute auf einer ganzen Fahrspur bewegen. Einige Autofahrer verloren jedoch die Geduld und fuhren über den Gehweg. „Einer hat uns sogar Dresche angeboten“, berichtete der Einsatzleiter. Es nehme zu, dass Autofahrer Rettungskräfte, Feuerwehrleute und sogar Polizisten an Unfallstellen bedrohen.