Andacht am Kreuz auf dem Garnischberg

Ulf Grieger

Sophienthal/Genschmar. (MOZ) Am 2. September startet in Sydowswiese die 5. Gedenk- und Friedensfahrt. Veranstalter sind die Gemeinden Letschin und Bleyen-Genschmar in Verbindung mit dem Deichverband Oderbruch und der MOZ. Mit dieser Radtour erinnern die Teilnehmer an die Opfer, die die Kriegszeit von 1939 bis 1945 im Oderland gefordert hatte.

Ein Höhepunkt der Tour ist in diesem Jahr eine Friedensandacht auf dem Garnischberg. Auf dem mit rund 17 Metern höchsten Hügel im Oderbruch wird an diesem Tag ein etwa drei Meter hohes Kreuz errichtet, so dass der bislang noch relativ unbekannte Hügel im Sophienthaler Polder dann insgesamt 20 Meter hoch ist und weithin zu sehen sein wird.

Pfarrer Daniel Dubek (33) ist in Kienitz-Nord aufgewachsen und in Letschin und Seelow zur Schule gegangen. Für ihn ist das Mitwirken an der Kleinen Friedensfahrt eine Herzensangelegenheit. Wobei er den Garnischberg selbst bislang kaum bewusst wahrgenommen hat. „Die Kienitzer Denkmale wie der Panzer, die Stele am Fährweg oder die Denkmale am Friedhof haben mich als Kind weniger zum Nachdenken angeregt, als vielmehr die Erzählungen in der Familie. Die meiner aus dem Osten vertriebenen Großmutter vor allem. Sie hat uns Kindern von der Flucht aus ihrem Heimatstädtchen Bärwalde, dem heutigen Mieszkowice, erzählt“, sagt Pfarrer Dubek. Dabei hatte er auch erfahren, was es bedeutet, im Krieg leben zu müssen. In seiner jetzigen Arbeitsstelle sind die Themen Krieg und Vertreibung bei vielen Gelegenheiten Gegenstand der Gespräche mit den Älteren. Bei den Jüngeren allerdings nehme das Interesse ab. Um so wichtiger sei es, mit Veranstaltungen wie der Kleinen Friedensfahrt das Wissen weiterzugeben.

Um auch den Menschen, die nicht zum Garnischberg radeln können, Gelegenheit zu geben, an der Andacht teilnehmen zu können, haben die Gemeinden einen Fahrservice organisiert. Aus dem Letschiner Bereich besteht die Möglichkeit, um 10.15 Uhr vom Ortseingang Sydowswiese per Feuerwehr-Shuttle gefahren zu werden. In Genschmar startet der Fahrservice um 10 Uhr an der Bushaltestelle. Wer mit dem Auto zum kleinen Parkplatz zwischen Altem und Neuem Deich in Nieschen fahren möchte, kann ab 10.30 Uhr auch von dort zum Berg gefahren werden. Privatautos dürfen nicht den Sophienthaler Polder befahren. Das Parken am Alten Deich ist kaum möglich. (ulg)

5. Gedenk- und Friedensfahrt am 2. September, Treff: 10 Uhr am Ortseingang Sydowswiese, 10.45 Uhr Friedens-Andacht mit Pfarrer Daniel Dubek auf dem Garnischberg, 11.45 Uhr Imbiss am Von-Haerlem-Blick Sydowswiese