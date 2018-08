Unfälle vermeiden, aber wie?

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Schlaglöcher, bröckelnde Bankette, störende Äste - die Stadt Werneuchen kontrolliert regelmäßig ihre Straßen. So passieren wenig Unfälle, die unmittelbar auf Wegeschäden zurückzuführen sind. Doch seit einiger Zeit macht der Kommunale Haftpflichtversicherer Stress.

Der Kommunale Schadenausgleich (KSA) ist eine Selbsthilfeeinrichtung, die die Städte und Gemeinden in fünf ostdeutschen Ländern kurz nach der Wende gegründet haben - nach westdeutschem Modell. Die Mitgliedschaft ist heute für alle Gemeinden in Brandenburg verpflichtend. Nun mäkelt der KSA an der Frequenz der Straßenkontrollen ihrer Mitglieder herum. Die Stadt Werneuchen ist dabei nur ein aktuelles Beispiel.

Um es vorwegzunehmen: Schlimme Unfälle, für die die Stadt haften sollte, gab es nicht in den vergangenen Jahren. Dreimal stürzten Bürger und verlangten von der Stadt Schadensersatz. Bei zwei von diesen Fällen stellte sich dann heraus, dass die Unfälle doch auf Privatgrundstücken passiert waren. Der dritte Sturz war tatsächlich auf einem öffentlichen Bürgersteig geschehen. Der entstandene Schaden wurde beim KSA gemeldet, der aber in einem Schreiben eine Haftung ablehnte.

2016 hatte der KSA die Stadt Werneuchen aufgefordert, ihre Kontrollen auf allen verschiedenen Straßengattungen zu verstärken. Das Bauamt kam dieser Aufforderung nach und lässt seit Anfang des Jahres alle vielbefahrenen kommunalen Straßen vierteljährlich von einem Ingenieurbüro kontrollieren. Bundes- und Landesstraßen werden sogar einmal im Monat von Fachleuten abgefahren. Der Service schlägt in Werneuchens Haushalt jährlich mit rund 7250 Euro zu Buche.

Der Versicherer KSA ist damit aber lange nicht zufrieden. Er fordert von Werneuchen eine dreimal oder bei den Bundes- und Landesstraßen sogar viermal höhere Frequenz. Diese sollen, so der Wunsch des Versicherers, jede Woche begangen werden.

Die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Werneuchen stellt das vor eine große Herausforderung. „Unser Kon-trollzyklus ist so, dass kein Bürger unmittelbar gefährdet wird“, befindet Stefan Rust von der Werneuchener Bauverwaltung.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Fährmann pflichtet ihm bei, sieht die Stadt aber in einer Art Dilemma: „Wir haben ja 2017 einen sinnvollen Rhythmus für regelmäßige Begehungen unserer Straßen entwickelt, der für ausreichend Sicherheit sorgt und finanziell leistbar ist. Doch wenn wir dabei bleiben, könnte es passieren, dass die Stadt irgendwann einmal auf einem hohen Schaden sitzen bleibt.“

Was ist zum Beispiel, wenn jemand über einen schiefen Kanaldeckel stürzt und für immer arbeitsunfähig wird? Solche seltenen, aber nicht unmöglichen Fälle hängen dann wie ein Damoklesschwert über der Stadt. Die Verwaltung will diese Entscheidung, wie häufig künftig kontrolliert wird, nicht alleine treffen, deshalb debattieren gerade die zuständigen Ausschüssen über diese Frage.

Das Problem ist: Wie häufig solche Kontrollen durchgeführt werden müssen, darüber gibt es keine genauen gesetzlichen Vorgaben. Klar ist, Städte und Gemeinden haben eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Diese ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Dort heißt es, Städte und Gemeinden müssen „Vorkehrungen zur Abwendung von Gefahren“ treffen.

Die Verkehrssicherungspflicht fordert von den Kommunen, Gefahren „schon im Ansatz“ zu erkennen und Vorkehrungen zur Abhilfe zu treffen. Aber auf welche Weise die Verwaltungen vorbeugen, wie häufig Kontrollen erforderlich sind, das steht in keinem Gesetz. So fühlen sich Städte und Gemeinden einer gewissen Willkür seitens der Haftpflichtversicherung ausgesetzt.

Maßgeblich für Diskussionen sind Gerichtsurteile über Schadensfälle, welche von den Juristen des KSA dazu verwendet werden, den Gemeinden immer strengere Straßenüberwachung abzuverlangen.

Sven Schöttler vom Ingenieurbüro Schöttler & Dietrich ist von der Stadt Werneuchen mit den regelmäßigen Kontrollen der Straßen beauftragt worden. „Grundsätzlich werden von uns alle Begehungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht, niemals im Auto. Unsere Leute haben einen geschulten Blick für jegliche Gefahrenquellen auf den Straßen und Wegen“, so der Fachmann.

Schöttler, dessen Büro im Auftrag mehrerer Ortschaften Straßenbegehungen durchführt, weiß, dass es häufiger zu Differenzen zwischen Kommunen und dem KSA kommt. Er findet es auch nicht verwunderlich, dass der KSA den Verwaltungen auf die Finger schaut, allerdings sei ein Schaden ja nicht dadurch behoben, dass er festgestellt und protokolliert sei.

Der Kommunale Schadensausgleich hat bis zum Redaktionsschluss noch keine Stellungnahme abgegeben.