150 Jugendliche starten ihre Ausbildung

Lobetal Am Montag war für die 150 Schüler am Diakonischen Bildungszentrum ein besonderer Tag: Sie starteten mit der Ausbildung zum Sozialassistent, Heilerziehungspfleger oder Erzieher. Mit einem lebendigen Gottesdienst unter dem Motto „Engel sollen dich begleiten“ begrüßten die Schulleitung des Diakonischen Bildungszentrums, Johannes Plümpe, sowie die Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Pastorin Friederike Winter, die neuen Gesichter.

Die angehenden Sozialassistenten des ersten Ausbildungsjahres bereiteten diesen Gottesdienst unter Leitung von Religionslehrerin Katrin Wacker vor. Schon im Frühjahr hat die Klasse begonnen, sich mit dem Thema „Engel“ zu beschäftigen, Lieder zu proben und ein Theaterstück einzustudieren. Passend dazu wurde die Geschichte von „Daniel in der Löwengrube“ ausgesucht.

Dabei geht es darum, dass der junge Daniel und Freund des Königs von Feinden aus dem Verkehr gezogen werden sollte. Mittels einer List schafften sie es, dass Daniel in eine Löwengrube geworfen wird. Daniel jedoch vertraut auf Gott. Und dieser schickte einen Engel, der ihn vor den Löwen rettete. Die biblische Geschichte wurde dann übersetzt in den Schulalltag unter der Frage: „Was macht uns Angst und Probleme? Woher kommt Hilfe? Wer ist für uns ein Engel?“ Die Gedichte, die Lieder und die Predigt von Pastorin Friederike Winter nahmen dieses Thema vielfältig auf. Zum Ende des Gottesdienstes gab es selbst gebastelte Schutzengel mit auf den Weg. Schulleiter Johannes Plümpe stimmt die Schüler auf das neue Schuljahr ein: „Ich erwarte im neuen Schuljahr Glücksmomente und gute Erfahrungen. Es wird aber auch Situationen geben, wo wir uns miteinander auseinandersetzen, um den richtigen Weg zu finden.“ Sein Wunsch war deshalb an die Schulgemeinschaft: „Gehen Sie achtsam miteinander um.“ Dann werde dies auch gelingen.

400 Schülerinnen und Schüler werden im Diakonischen Bildungszentrum Lobetal der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal im Bereich Sozialwesen zum Sozialassistenten, Heilerziehungspfleger, Erzieher und Heilpädagogen ausgebildet. Hinzu kommen 140 Schülerinnen und Schüler, die später als Altenpfleger oder Altenpflegehelfer arbeiten werden.

Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal zählt zum Verbund der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die Stiftung geht auf die Gründung von Friedrich v. Bodelschwinghs zurück. Im Jahr 1905 als Arbeiterkolonie „Hoffnungstal“ errichtet, bieten die Einrichtungen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal heute in vier Bundesländern ein breites Spektrum diakonischer Angebote und sozialer Dienstleistungen.