Arne Selig erreicht Finale der Trostrunde

Rainer Thümmel

Düsseldorf (MOZ) Das größte europäische Tischtennisturnier im Nachwuchsbereich, die „andro Kids Open“, stand in diesem Jahr unter dem Motto „Tradition trifft Tischtennis“. Getreu diesem Motto hatte sich auch wieder eine Auswahl der Schwedter Tischtennis-Kinder auf den weiten Weg nach Nordrhein-Westfalen gemacht. Bei der 29. Auf-­lage dieser großen Veranstaltung kämpften 1108 Kinder in 16 Klassen um gute Platzierungen. Dabei wurden in drei Tagen an etwa 80 Tischen rund 4500 Spiele absolviert. Die Teilnehmer gehörten 21 Nationen an, alle 16 deutschen Bundesländer waren vertreten. Entsprechend hoch war das spielerische Niveau.

So war es dann auch keine Überraschung, dass es die Schwedter Teilnehmer schwer hatten, bei den Wettkämpfen zu bestehen. Aber allein das Erlebnis, an diesem Event teilzunehmen und sich einmal mit professionellen Spitzenspielern zu messen, brachte den Oderstädtern viel Motivation für die bevorstehende Saison.

Zahlreiche Mitmach-Aktionen im Innen- und Außenbereich der Wettkampfstätte wie Hüpfburg, Torwand und Kistenklettern, Blindentischtennis, eine Station von Global Engagement und ein „Wipe Out“ des AirHop Trampolinparks ließen auch in den längeren Spielpausen keine Langeweile aufkommen. Außerdem lud das sommerliche Wetter zum Besuch des nahegelegenen Schwimmbades ein, was auch von den JSV-Eleven mehrfach genutzt wurde.

Der Besuch des Tischtennis-Bundesligaspiels von Borussia Düsseldorf (ein spannendes 3:2) und eine hervorragende Unterkunft waren weitere Highlights dieser Freizeitfahrt. Aber auch in sportlicher Hinsicht gelang es insbesondere Arne Selig, auf das „Team JSV“ aufmerksam zu machen. Nachdem er in seinen Gruppenspielen mehrmals knapp unterlag, drang er in der Trostrunde mit sehr guter spielerischer und taktischer Leistung bis ins Endspiel vor. Auch im Finalspiel war der Oderstädter spielerisch gleichwertig und musste sich schließlich erst im Entscheidungssatz geschlagen geben. Seine Teamkameraden und Trainer freuten sich mit ihm über die Silbermedaille und Sachpreise, die Arne bei der Siegerehrung entgegennahm.

Mit dem Schüler-Team bereitet er sich nun auf den Landesliga-Start vor. Die erste Prüfung hat der JSV in vier Wochen beim TTC Finow-Gewo III in Eberswalde zu bestehen.