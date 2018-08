Zwei Heimspiele und ein Derby

Roland Hanke

Briesen/Beeskow (MOZ) Acht Fußball-Mannschaften aus der Region Fürstenwalde/Beeskow starten am Sonnabend in die neue Saison auf Landesebene – jeweils vier in der Landesliga Süd und in der Landesklasse Ost. Die Fans haben bei drei Heimspielen die Qual der Wahl.

In der Landesliga Süd macht Germania Schöneiche um 14 Uhr mit der Partie gegen den BSV Guben Nord in der Autoservice-Müller-Arena den Anfang. Nach dem ansehnlichen Landespokalspiel gegen Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (0:2) wollen die Schöneicher nun nachlegen.

„Wenn wir an die Leistung anknüpfen können, ist unser Ziel, einen ordentlichen Punktspielstart zu erreichen, greifbar. Allerdings haben wir Personalsorgen, aber Jammern hilft ja nicht“, sagt René Kanow, der zusammen mit Ronny Huppert das Trainer-Duo der Germania bildet. „Die Gubener sind als Absteiger aus der Brandenburgliga eine große Unbekannte. Vielleicht müssen sie sich ja auch erst einmal finden.“

Eine Stunde später empfängt der FV Blau-Weiß Briesen im Waldstadion Blau-Weiß Vetschau. Eigentlich wollten die Odervorländer am Dienstag noch ein Testspiel bestreiten, doch der Gegner sagte ab. „So haben wir mit 20 Mann ordentlich trainiert“, sagt Chefcoach Ronny Pesch, der am Mittwoch einen Mannschaftsabend mit gemeinsamen Essen auf dem Plan hatte, um sich auf die Saison einzustimmen.

„Spiele gewinnt man im Kopf. Deshalb werden wir nach der guten Leistung im Landespokal mit dem 0:1 gegen Oberligist FSV Luckenwalde jetzt nicht abheben. Wir müssen gegen Vetschau wieder solch eine Leistung abrufen und voll konzentriert spielen“, gibt Pesch, der alle Mann an Bord hat, die Marschrichtung vor.

Beim FV Erkner, der zur selben Zeit beim 1. FC Guben ran muss, gibt es nach dem Pokal-Aus gegen Süd-Oberligist VfB Krieschow wegen Blessuren noch Fragezeichen hinter einigen Spielern. „Nach der vernünftigen Vorbereitung und dem ordentlichen Spiel gegen Krieschow sind wir optimistisch, etwas Zählbares mitzubringen“, sagt FVE-Coach Heiko Schickgram.

Gleiches will auch der FSV Union Fürstenwalde II beim FSV Brieske/Senftenberg schaffen. Die Mannschaft von Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk hat sich in Trainingsspielen gegen die eigene Erste und die A-Junioren den letzten Schliff geholt. „Vielleicht gelingt uns ja auswärts wieder eine Überraschung“, hofft Mlynarczyk, dessen Team in der vorigen Saison dort 2:0 gewann, daheim aber 2:4 verlor.

In der Landesklasse Ost gibt es um 15 Uhr das mit Spannung erwartete Derby zwischen Preußen Beeskow und dem Storkower SC. Übrigens der gleiche Punktspielauftakt wie in der vorigen Saison, wo die Storkower 5:4 im Sport- und Freizeitzentrum gewonnen und dann auch das Rückspiel 4:3 in Alt Stahnsdorf für sich entschieden hatten.

„Wir haben also etwas gutzumachen“, sagt Preußen-Trainer Robert Fröhlich. „Beim Training am Mittwoch hatten wir mit 23 Mann einen heißen Ritt. Wenn wir diese Spielfreude, den Witz und Pfeffer am Samstag auf den Platz bringen, werden wir gewinnen.“ Die Beeskower wollen den „hoffentlich vielen Zuschauern einen guten Auftakt bescheren“.

Ob es Letzteren für die Storkower gibt, bleibt abzuwarten. Zuletzt im Testspiel gegen Eintracht Königs Wusterhausen hat sich Felix Frind am Sprunggelenk verletzt und wird wohl länger ausfallen. „Somit haben wir unsere gesamte Vierer-Abwehrkette in Beeskow nicht dabei“, sagt SSC-Trainer Jochen Meyer. „Ein Punkt wäre mit unseren jungen Mannschaft sicher gut.“ Sein Team will sich nach einem gemeinsamen Essen auf dem Sportplatz in Alt Stahnsdorf geschlossen auf den Weg nach Beeskow machen.