Kritik an Ausweitung der Hilfsfrist

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das Innenministerium will die gesetzliche Hilfsfrist binnen derer ein Rettungswagen eintreffen muss, neu definieren. Befürchtet wird, dass sich die Zeit um bis zu drei Minuten verlängern könnte.

Im Ernstfall geht es um Sekunden. Bei Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall oder bei einem schweren Unfall entscheidet das schnelle Eintreffen des Notarztes über Leben und Tod. Vor allem, wenn das Herz aussetzt, ist die Zeit knapp. „Mit jeder Minute, in der keine Reanimation stattfindet, sinken die Überlebenschancen um zehn Prozent“, so Ulrich Schwille, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Oder-Spree.

Aus diesem Grund ist die Zeit, in der ein Rettungswagen am Ort des Geschehens sein muss, gesetzlich geregelt. In Brandenburg beträgt sie 15 Minuten ab Eingang der Notfallmeldung, also wenn der Disponent in der Leitstelle den Hörer abnimmt bis zum Erreichen einer öffentlichen Straße am Einsatzort. So ist es im Brandenburgischen Rettungsdienstgesetz geregelt. Ziel ist, dass diese Hilfsfrist in 95 Prozent aller Fälle eingehalten wird. Im vorigen Jahr wurde in Oder-Spree bei den etwa 30 000 Einsätzen eine Quote von 90,16 Prozent erreicht.

In der untergeordneten Landes-Rettungsdienst-Planverordnung ist die Regelung dagegen so definiert, dass die Hilfsfrist beginnt, sobald in der Leitstelle nach Eingang des Notrufs die Einsatzentscheidung getroffen wurde. „Das bedeutet, wenn der Disponent erkennt, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt und den Rettungswagen losschickt“, erläutert der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. Schwille plädiert dafür, die Hilfsfrist so zu lassen, wie sie im Gesetz definiert ist.

Diese Regelung sei „ausreichend, sollte aber noch verbessert werden“. Eine Verlängerung um die Dispozeit, also der Zeit vom Eingang des Notrufs bis zur Beauftragung des Rettungswagens sei aus medizinischer Sicht nicht ratsam. Schwille rechnet in diesem Fall mit einer Verzögerung um bis zu drei Minuten. Eine Neudefinition der Hilfsfrist hätte nach Einschätzung Schwilles Auswirkungen auf den Einsatzradius der Hilfsmittel und würde somit das bestehende Raster des Rettungswachennetzes in Frage stellen.

Ulrich Wegener, Geschäftsführer der Rettungsdienst-Gesellschaft Oder-Spree begrüßt generell, dass sich das Ministerium um eine Vereinheitlichung der Normen bemüht. „Wir haben aktuell eine Diskrepanz zwischen dem Gesetz und der Verordnung.“ Eine Vereinheitlichung schaffe Rechtssicherheit. Was die Frage des exakten Zeitpunkts betrifft, ab dem die Stoppuhr läuft, ist für den Geschäftsführer nicht die entscheidende Frage.

Schließlich sei die Einhaltung der Hilfsfrist allein schon wegen der wachsenden Zahl der Anforderungen gefährdet: Sind die Rettungswagen der nächstgelegenen Wache alle draußen und es kommt ein weiterer Anruf, dann muss ein Fahrzeug von weiter her anrücken: Die Hilfsfrist ist in diesem Fall kaum einzuhalten. Angesichts des Ärztemangels auf dem Lande und des öffentlichen Personennahverkehrs in seiner bestehenden Form und einer immer älter werdenden Bevölkerung sei weiterhin mit einer Zunahme von Notrufen zu rechnen. Dies betreffe auch Fälle, bei denen im Nachhinein betrachtet der Besuch des Hausarztes eher angeraten gewesen wäre. Das selbe Phänomen sei auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser zu beobachten. „Die Anpassung der Hilfsfrist ist derzeit nicht die wichtigste Stellschraube, um die medizinische Versorgung auf dem Lande zu verbessern“.

Während man im Ministerium darüber nachdenkt, die Hilfsfristen indirekt zu verlängern , arbeiten die Feuerwehren im Kreis daran, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit Hilfe von First-Responder-Kräften freiwillig und ehrenamtlich zu überbrücken. Den Vorstoß der Landesregierung möchte Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz dennoch nicht kommentieren, da das Rettungswesen nicht in seinem Zuständigkeitsbereich liege. „Als Privatmann würde ich eine Verlängerung der Hilfsfristen aber ablehnen.“