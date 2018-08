Zwei Ziegen dürfen den Marktplatz zieren

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Aus 81 Vorschlägen für das Bürgerbudget dürfen die Fürstenwalder am 9. September ihre Favoriten wählen. Das entschied der Ausschusses für Haushaltsüberwachung am Mittwochabend. Eingegangen waren sogar 105 Ideen. Die Verwaltung hatte nur 75 für zulässig befunden.

Das Ziegenpaar tut Roswitha Calin leid. „Ich möchte noch mal Anlauf nehmen und für die Umsetzung von der Frankfurter Straße auf den Marktplatz werben“, schrieb sie in ihrem Antrag für das Bürgerbudget. Derzeit stehe die Plastik zwischen Müllcontainern. „Auf den Ziegen können Kinder wunderbar klettern“, findet Roswitha Calin. Auf 3000 Euro schätzte sie die Kosten der Umsetzung.

Der Vorschlag ist einer von 105. 118 Fürstenwalder reichten Ideen für das Bürgerbudget 2019 bei der Stadt ein. Die Verwaltung prüfte sie und schlug vor, 75 zur Abstimmung zuzulassen. 80 000 Euro stehen für die Umsetzung jedes Jahr bereit. Maximal 15 000 Euro je Projekt. Die Ideen, die bei der Abstimmung am 9. September die meisten Punkte bekommen, werden umgesetzt – bis das Geld alle ist.

Roswitha Calins Wunsch wurde von der Verwaltung abgelehnt. Der jetzige Standort sei politisch beschlossen worden. Zudem würde die Plastik nicht ins Konzept zur Marktplatzgestaltung passen und in Konkurrenz zur Goßmann-Statue treten, heißt es in der Begründung.

Die Mitglieder des Ausschusses für Haushaltsüberwachung und Bürgerbudget sahen das anders. Am Mittwochabend tagten sie im Festsaal des Alten Rathauses. Vorschlag für Vorschlag nahmen sie sich vor. Knapp 30 Gäste verfolgten die Abstimmung. Bei den Ziegen legte Thomas Apitz, sachkundiger Einwohner für die Fraktion Die Linke, Veto ein. Formal erfülle der Vorschlag die Kriterien der Satzung, befand er.

Dem folgte das Gremium. Insgesamt sechs Vorschläge, die die Verwaltung abgelehnt hat, sind nun wieder im Rennen. Zum Beispiel die Instandsetzung des Gehwegs Lange Straße. „Menschen mit Rollator müssen den Fahrradweg benutzen“, da am Gehweg-Rand „Loch an Loch“ sitze, schilderte Gabriele Schmidt in ihrer Begründung. „Eine Instandsetzung ist nicht möglich, der Gehweg muss grundhaft neu hergestellt werden“, erklärte das Fachamt im Rathaus. Das koste etwa 90 000 Euro. „Man könnte doch einen Abschnitt des Wegs machen“, wandte Jürgen Hajduk ein. Sinn des Bürgerbudget sei doch, kleine Projekt umzusetzen, hielt Thomas Fischer (BFZ) dagegen.

Wieso wurde dann der Gehweg am Friesenstadion zugelassen, lautete sogleich das Gegenargument. Unter diesem Aspekt müsse man den Vorschlag zulassen, stimmte Fischer, der den Ausschuss vertretungsweise leitete, zu. Beim Fußweg an der Langewahler Straße, der gleich zu Anfang aufgerufen wurde, war das noch niemandem aufgefallen – er wurde abgelehnt.

Doch das waren Einzelfälle. Der Ausschuss arbeitete die Liste zügig ab. Zugelassen sind zum Beispiel: Eine öffentliche Büchersäule, Verkehrsberuhigung in der Spielstraße am Goetheplatz, kostenlose Verkehrsteilnehmerschulungen, Parkausweise für Anwohner der Eisenbahnstraße, Befestigung des Radwegs zwischen Pintschbrücke und Altstadt, Badeinsel im Trebuser See, 3-D-Drucker für die Bibliothek, Balltrichter für die Rahngrundschule, Wasserspielplatz für die Kita „Parkspatzen“ und ein Badebus für den ganzen Sommer. 81 Vorschläge werden zur Wahl stehen – so viele wie noch nie. „Wahrscheinlich brauchen wir kleinere Urnen“, sagt Jens Mörsel, der im Rathaus für das Bürgerbudget zuständig ist und sich über die große Beteiligung freut.

