Tiefste Grundstücke und Gräben

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Gehrenberge. Es sind nur 27 Flurstücke in Gehrenberge, die regelmäßig voll Wasser laufen. Bewohner fordern bei der Gemeinde eine Lösung für ihre Problem ein. Nun liegt eine Variante auf dem Tisch. Abstimmungen mit dem Eigenbetrieb müssen noch folgen.

Zuletzt wurde nach dem Winter offenbar, wie schwierig die Situation für die Betroffenen ist. Anke Wendland, Fachdienstleiterin Verkehrsflächen in Panketal, beschreibt das Problem: „Wir haben im gesamten Wohngebiet Gehrenberge eine Schichtenwasseproblematik. Das Wasser läuft auf den Tiefpunkt zu und tritt dort aus. Das ist an der Bernauer Chaussee. Wasser steht in den Kellern und staut sich in den Gräben.“ Verschärft wird das Ganze dadurch, dass einige Grundstücke zusätzlich Richtung Graben entwässern, ohne eine Erlaubnis zu besitzen. Auch fehlen laut Wendland Rohre im Graben, der nicht mehr durchlässig ist. Teile wurden überbaut. Das bestätigt auch Frank Grytzka, der Straßenunterhalter in der Gemeinde. Er kennt die 34 Kilometer Straße in der Gemeinde wie seine Westentasche, elf davon gehören dem Land Brandenburg. 9000 Grundstücke sind bebaut oder harren der Teilung - viele davon ohne Rigolen oder Zisternen.

Auch für die L 200 liegt die Baulast beim Land. Deshalb muss die Gemeinde zunächst verhandeln. „Wir werden die Baulast an dem Graben übernehmen“, so Anke Wendland. Das geschieht über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die Bestandteil der Planungen für die Lösung in diesem Bereich sein wird. Dann wird - abgestimmt mit dem Eigenbetrieb Panketal - eine Planung beauftragt. „Wir wollen in dem Bereich auch die Schmutzwasserleitung verlegen. Alle Medien liegen im Graben - von Elektro bis Telekom“, beschreibt Wendland. Denn eigentlich sind nur 1,50 Meter Platz zwischen Grabenböschung an der L 200 und Bäumen.

Eingebunden in das Entwässerungssystem in Gehrenberge wird auch ein Biotop, das kaum noch zu erkennen ist. Dieses soll entschlammt werden. „Wir achten dabei sehr auf den Naturschutz und haben die Untere Wasserbehörde mit im Boot“, erläutert Anke Wendland. So wird Schilf vorsichtig zurückgeschnitten. Eine Schwelle vom Biotop zum Graben verhindert dann, dass das Wasser 1:1 durchläuft. Sonst würden die anliegenden Grundstücke vernässen. „Wir nutzen vor Ort ein natürliches Staubecken“, erläutert die Fachfrau. „Das muss alles genau berechnet werden.“

Aus dem Schlamm und dem Röhricht entsteht Faulschlamm, der wie eine natürliche Schutzschicht wirkt. „Der Wasser- und Bodenverband wird uns bei diesem Vorhaben unterstützen“, macht die Schwanebeckerin deutlich.

Von der Schierker bis zur Birkholzer Straße entsteht dann ein Durchlass. Über einen Mitbenutzungsvertrag der Gräben geht das Ganze entlang der L 200 Richtung Schwanebecke/Lindgraben, wo eine gut funktionierende alte Felddrainage hinführt. Die Standorte der vom Landesbetrieb im Graben gesetzten Linden sollen teilweise noch korrigiert werden. Denn das vorhandene System der Entwässerung, das bereits existiert, ist klar berechnet. Die Staumauer zum Beispiel ist nicht grundlos eingebaut worden, erläutert Straßenunterhalter Grytzka. „Dahinter befindet sich ein Grundstück, das noch tiefer liegt, und daher geschützt werden muss.“ Die Gabionen-Wand dient der Regulierung des Wassers, das manchmal fast bis zur Oberkante des Grabens steht. „Es kann nicht auf die Landesstraße laufen, weil das genau berechnet wurde. Über ein Fließ durchdringt es langsamer das Bauwerk und fließt dann vorbei“, ergänzt Anke Wendland. „Aber auch dieses System wird neu berechnet und überprüft, wenn wir die Entwässerung für die Bernauer Chaussee realisieren“, fasst die Fachdienstleiterin zusammen.

Das Ganze wird nun planerisch vorbereitet. Ziel ist es laut Anke Wendland, im Spätsommer 2019 mit dem Bau beginnen zu können. „Wir wollen nicht noch einen zusätzlichen Winter mit dieser Situation zubringen“, sagt sie in Richtung Anrainer, von denen sie auch mehr Solidarität erwartet. So entwässern Grundstücke aus der Thalestraße einfach Richtung Bernauer Chaussee und verschärfen dort die Situation. Mit einer Pumpe, die die Gemeinde angeschafft hat, soll das Schlimmste bis dahin verhindert werden.