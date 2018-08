Sommerware ist weiterhin gefragt

Sommerlich schick: Bei Ute Müller in der Beeskower Turmboutique waren in dieser Saison auch große Taschen, etwa zum Baden gehen, gefragt. Sie ist mit dem Sommerschlussverkauf zufrieden. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Sylvia Meyer ist zufrieden. Die Mitarbeiterin im Beeskower Modegeschäft „Crazy 66“ freut sich über einen erfolgreichen Sommerschlussverkauf. Seit ein paar Wochen habe sie viele Sommerwaren zwischen 20 und 50 Prozent reduziert angeboten.

„Wie viel Prozent Rabatt wir geben, entscheiden wir danach, wie viele Teile noch da sind.“ Wenn von einem Kleidungsstück nur noch zwei Teile übrig seien, gebe sie etwa 50 Prozent Rabatt. Sie vermutet, dass sie noch bis etwa Mitte September Sommerwaren zum reduzierten Preis anbietet. Besonders gut seien dieses Jahr kurzärmelige Tops für Frauen weggegangen. Einen Kleiderständer mit reduzierten Waren habe sie das ganze Jahr über im Laden stehen.

Den klassischen, gesetzlich festgelegten Sommerschlussverkauf gibt es seit 2004 nicht mehr. Bis dahin durften Saisonschlussverkäufe nur in einem zeitlich festgelegten Rahmen von zwölf Tagen stattfinden. Mittlerweile dürfen Saison-Rabatt-Aktionen nach Belieben durchgeführt werden.

Beim Herrenausstatter Krumnow lief der Sommerschlussverkauf nach Aussage von Junior-Chef Bastian Gierke „sehr gut“. Schon am 6. Juli begann er, wie in den Vorjahren, damit, Pakete anzubieten. Die Kunden durften sich vier bereits reduzierte Teile wie Hosen, T-Shirts und Hemden aussuchen und mussten letztendlich nur noch 100 Euro dafür zahlen. Zusätzlich bot er weitere Einzelteile stark reduziert an. „Nicht nur die Pakete gingen dieses Jahr gut weg, auch die Einzelteile waren gefragt“ sagt Gierke.

Da der Sommer so lang war, seien sogar zum jetzigen Zeitpunkt kurze Hosen und T-Shirts noch sehr beliebt. „Ich habe zum Glück eine amerikanische Firma, die jetzt noch T-Shirts nachliefert.“ Ansonsten stelle er momentan aber auf die Herbstware um.

Auch in der Turmboutique zeigt sich Mitinhaberin Ute Müller mit ihrer Rabatt-Aktion zufrieden. Der Schlussverkauf ging bei ihr vier Wochen lang. „Wir hatten die komplette Sommerkollektion zwischen 30 und 50 Prozent reduziert“, erzählt sie. T-Shirts, Tops und Kleider, aber auch Sommertaschen seien viel nachgefragt worden. „Diese Saison war die Kleidung besonders sommerlich bunt.“ Sommerware, die sie nicht mehr verkauft, hebt sie für die nächste Saison auf.

Über die Tatsache, dass in diesem Sommer viele Kleider auf der Straße zu sehen waren, freut sich Katrin Häusler, die Inhaberin des gleichnamigen Modegeschäfts in der Bodelschwinghstraße: „Ich finde, das Kleid ist ein ganz tolles Modestück für Frauen.“ Es sei bei ihr im Laden auch am stärksten nachgefragt gewesen. Den Schlussverkauf möchte sie langsam auslaufen lassen.