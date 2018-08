230 000 Euro in Bauhof investiert

Marco Marschall

Finowfurt Die Gemeinde Schorfheide investiert in ihren Bauhof. Dort wurde zu Wochenbeginn die Bodenplatte für eine neue Halle gegossen, die nach Fertigstellung als Fahrzeuggarage und Lager dienen soll. Sie entsteht genau dort, wo die alte Halle stand. „Der Zustand der alten Halle war nicht mehr erhaltenswürdig“, sagt Schorfheides Bauamtsleiter Bert Siegel. Im April wurde deshalb abgerissen, im Juli damit begonnen, die neue Fläche für den Bau vorzubereiten.

Größter Nachteil der alten Halle: die Stützbalken in der Mitte des Raumes. Durch sie blieb wenig Platz – zum Rangieren der Fahrzeuge ungeeignet. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten der neuen Halle abgeschlossen sein – so die optimistische Prognose.

Ein Pappenstiel ist es nicht, was die Gemeinde in den Standort investiert. 230 000 Euro kostet das neun Meter breite und 24 Meter lange Gebäude. Dort sollen dann zwei Lkw und Fahrzeuge für die Rasenschnittarbeiten unterstehen. Stützen mitten im Raum gibt es dann keine mehr. Im nächsten Jahr soll ein Regalsystem eingebaut werden, um die Ausmaße der Halle effektiv als Lager zu nutzen. Die Gemeinde finanziert die Arbeiten komplett aus Eigenmitteln. Mehrere Firmen aus der Region sind an der Entstehung beteiligt.

Als Nächstes dann sei vorgesehen, den Hof zu pflastern, blickt Bert Siegel voraus. „Damit es eine runde Sache wird“, sagt er. Eine Verbindung der massiven Halle zur nebenstehenden Blechhalle, in der ebenfalls Fahrzeuge unterstehen und Streugut lagert, werde es aus Brandschutzgründen nicht geben.

Die sieben Mitarbeiter des Bauhofes dürften die besseren Arbeitsbedingungen freuen. Ihr Sozialgebäude wurde in den zurückliegenden Jahren bereits gemacht. Derzeit haben die Beschäftigten in erster Linie mit dem Mähen des Grüns auf Sportplätzen und Badestellen zu tun, berichtet Vorarbeiter Ralf Hoffmann. (mm)