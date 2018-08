Immatrikulation mit Schultüte und Herzklopfen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit Schultüte, Urkunde und ganz viel Herzklopfen wurden die neuen Siebtklässer des Einstein-Gymnasiums Angermünde am Donnerstag feierlich immatrikuliert. Den rund 70 Jungen und Mädchen stehen sechs anstrengende und aufregende Schul-­jahre bis zum Abitur bevor.

Das neue Schul-Trikot in Klassenfarben und die persönliche Immatrikulationsurkunde besiegeln nun endgültig, dass die Jungen und Mädchen, die am Montag zum ersten Mal in den Schulbänken des Einstein-Gymnasiums Platz nahmen, zur großen Schülergemeinschaft der Einsteinianer gehören. Seit vier Jahren werden die neuen Siebtklässler hier feierlich immatrikuliert. Diese besondere Willkommensgeste soll die Aufregung vor den Übertritt von der behüteten Grundschule aufs Gymnasium lindern und zugleich das Zugehörigkeitsgefühl stärken und Lust auf neue Entdeckungen, Erfahrungen, Begegnungen und Herausforderungen der neuen Schule machen.

Vor den Neuen, die jetzt noch die Kleinen sind, liegen nun viele spannende Monate mit neuen Mitschülern, Lehrern, Fächern, Klassenfahrten, Facharbeit, Skilager, Einsteintag, Weihnachtsfeier, Tests und viele Hausaufgaben, sagt Schulleiterin Kerstin Hainich-Doepner. „Doch in einem Jahr, wenn die nächsten Siebtklässler hier sitzen, findet ihr euch bestens zurecht im Raumnummerndschungel, kennt ihr jeden Lehrer und jede Regel und habt hoffentlich eine Menge Wissenszuwachs. Dann gehört ihr zu den Großen“, machte sie ihren jungen Schützlingen Mut. „Auch wir Lehrer lernen immer wieder dazu und wachsen mit Euch.“ Das gemeinsame Ziel sei die Verleihung der Abi-Zeugnisse im Jahr 2024 im Kloster. Für sie persönlich sei der Start der 7. Klassen immer wieder so aufregend, wie für die Neuen selbst, meint Kerstin Hainich-Doepner.

„Das ist der dankbarste Job, Kinder über Jahre zu begleiten, zu erleben, wie aus Fritzchen Fritz wird und sie nach sechs Jahren erwachsen, gereift und motiviert ins Leben gehen, um Ingenieure, Ärzte oder Lehrer zu werden“, sagt Kerstin Hainich-Doepner.

Die Gestaltung der Immatrikulationsfeier hat sie den älteren Schülern überlassen. Sie können mitfühlen, wie es war, als sie selbst ihre ersten Schultage am Gymnasium verbrachten. Mit Liedern und pfiffigen Sketchen, die augenzwinkernd vom Schulalltag erzählen, lockern sie die Feierstunde auf, ehe alle Schüler auf der Bühne ihre Urkunde und Schul-T-Shirts in Empfang nehmen. Mit drei siebenten Klassen startet das Angermünder Einstein-Gymnasium in das neue Schuljahr. Zwei junge Lehrer verstärken das Team, sodass das Lehrerkollegium komplett besetzt ist, freut sich die Rektorin.

Einer der Neuen, Paul Pothenik, hat gleich eine der 7. Klassen als Klassenlehrer übernommen. Die beiden anderen Klassenlehrer sind Ines Fritsche und Nadine Schulze.