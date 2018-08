Mehrheiten für Vogelsdorf

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Drei Ausschüsse haben sich am Mittwochabend in einer Sondersitzung mit dem Thema Schulneubau befasst. Nach fast dreistündiger Diskussion sprachen sich alle mehrheitlich für den Standort am Sportplatz Vogelsdorf aus. Naturschützer kündigten Widerstand an.

Rund 80 Zuhörer waren zu der Sitzung im Speisesaal der Oberschule gekommen. Neben den Vertretern von Schulen, Hort und Elternschaft wohnten viele Kritiker der verschiedenen Standorte der Sitzung bei. Sie konnten vor der Diskussion der Gremien ihre Positionen darlegen. Und blieben tatsächlich sachlich, wie es Versammlungsleiter Arco Auschner (CDU) angemahnt hatte.

So mahnte ein Elternvertreter der Fred-Vogel-Schule, nicht nur den Naturschutz zu beachten, sondern, dass es um junge Menschen gehe. „Wir bitten um eine konstruktive Lösung, die die Situation verbessert“, warb er. Der Standort sei egal. Aber es solle schnell gehandelt werden. Schul- und Hortleiterin bestätigten die aus ihrer Sicht unhaltbare Situation mit viel Doppelnutzung von Räumen für Schule und Hort, wenig Bewegungsfreiraum und kaum Platz für Spielzeug. Sie rieten zudem ab von weiterer Verdichtung an den jetzigen Standorten durch zusätzliche Gebäude. Das wäre die schlechteste Lösung, befand Schulleiterin Renee Förster.

Eine solche Verdichtung wollten SPD und Linke mit einem Änderungsantrag „Stärkung der Schulstandorte“ zumindest als eine Option noch einmal prüfen lassen. Denn, so hatte Volker Heiermann (SPD) den Unterlagen und Aussagen vom Naturschutzbund (Nabu) entnommen, der Standort Vogelsdorf sei offenbar nicht umsetzbar. Er schlug Containerlösungen als Übergangslösung bis zur Fertigstellung von Baumaßnahmen vor, zog diese aber auch für die prognostizierten Spitzenzeiten mit dem höchsten Schüleransturm in Betracht. Man solle noch einmal prüfen, ob es eine „schnellere und kostengünstigere Lösung mit befriedigendem Fortschritt“ geben könne, so der Wunsch.

Als zweite Option beim Prüfauftrag sprachen sich SPD und Linke für den Oberschulneubau an der Landstraße aus. Überdies verlangte die SPD einen Geh-/Radweg auf der nordöstlichen Seite der Fließstraße zur Verbesserung der Schulwegsicherheit.

Zuvor hatte Ralf Haida vom Nabu dargestellt, dass es sich beim Standort Vogelsdorf um „Bauen im Schutzgebiet“ handele. Der Bau würde ein europäisches Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Gebiet durchschneiden, in dem streng geschützte Arten lebten. Als Beispiel führte er die Haselmaus an. Gehe die Gemeinde diesen Standort an, verstoße sie gegen mehrere Rechtsvorschriften, mahnte er. Und kündigte schon an, dass der Nabu freiwillig keine Flächen für die Verbreiterung der Fließstraße zur Schulwegsicherung abgeben werde.

Er handelte sich damit die Kritik von Eltern, aber auch Mitstreitern ein. „Schön, dass der Nabu Pflanzen und Tiere schützt, aber er handelt gegen die Interessen der Kinder“, kommentierte Monique Tietze, die eine siebenjährige Tochter in der Schule hat. Und selbst Werner Schmidtke als Nabu-Mitglied befand, es müsse doch möglich sein, einen Streifen abzugeben. „Vielleicht fliege ich ja jetzt raus“, spekulierte er.

Zu Wort gemeldet hatten sich auch Kritiker des Oberschul-standortes an der Landstraße, der als Alternativvorschlag im Raum steht, wenn Vogelsdorf nicht klappt. Wenn Lebensqualität zurückgehe, könne der Unmut in gefährliche Dimensionen wachsen, sagte zum Beispiel Klaus Puls voraus, der an Regen- und Schichtenwasserprobleme in dem Bereich erinnerte. Er wollte festgehalten wissen, dass sichergestellt wird, dass durch Versiegelung und Verringerung einer Pufferzone keine negativen Auswirkungen für die Anwohner entstehen. Das sagte Bürgermeister Thomas Krieger zu.

Kreistagsabgeordneter Winfried Dreger kritisierte, dass die Ideen im dortigen Bildungsausschuss keine Rolle gespielt hätten. Statt einer Schule plädierte der Anlieger der Landstraße für einen Beitrag zum Umweltschutz und zum Beispiel einen Park für ältere Bürger. Die Diskussion sei Auslöser gewesen für die Bildung eines „Bürgerforums“, das zur nächsten Kommunalwahl antreten wolle, sagte er.

Torsten Paulus erinnerte namens CDU, Unabhängige und WIR daran, dass es einen gültigen Beschluss gebe, der Vogelsdorf als Standort vorsehe. Bislang habe er keine Einwände erkennen können, die einen Bau komplett in Frage stellten. Eine Verdichtung an den jetzigen Schulorten sei für ihn nicht vorstellbar. Umweltfragen seien zwar nicht bis zu Ende geklärt, aber Maßnahmen zur Schulwegsicherung halte man für mittelfristig realisierbar, so dass die Kinder mit Eröffnung der Oberschule gefahrlos den Weg passieren könnten.

Paulus erinnerte daran, dass der Kreis 2020 den Knoten Thälmann-/Fließstraße ohnehin ausbauen werde. Dies sei ein erster Schritt. Darüber hinaus sollen in der Fließstraße die Durchfahrt für Lkw in Richtung Vogelsdorf untersagt und Tempo 30 bis zur Elbestraße ausgewiesen werden. Dies solle mit Aufpflasterungen untermauert werden. Vorgeschlagen wird zudem eine Verbreiterung der Fließstraße im Waldgebiet, das in Gemeindeeigentum sei. Dann könne südlich ein Fahrradschutzstreifen angelegt werden. Sollte zur Umsetzung der Forderungen ein Planfeststellungsverfahren nötig sein, sollte dies eingeleitet werden.

Da dies der weitestgehende Antrag war, ließ Auschner zuerst über diesen abstimmen. Es gab in allen drei Gremien deutliche Mehrheiten. Damit war die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Standort Landstraße vom Tisch. Die endgültige Entscheidung obliegt der Gemeindevertretung Anfang September.

Ob es mit dem Standort Vogelsdorf gravierende Probleme geben wird, zeigt sich wohl nicht vor Mitte 2019, wenn es zum Satzungsbeschluss für den B-Plan kommt.