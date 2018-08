Kulturgenuss aus Lennés Spuren

MOZ

Frankfurt (Oder) Die neunte Ausgabe der Kleinen Parknacht verwandelt am Sonnabend den Frankfurter Lennépark wieder in eine Bühne im Grünen. Ab 17 Uhr lädt die Gemeinschaftsinitiative zur Veranstaltung unter dem Motto „Die vier Jahreszeiten“ ein. Die gesamte Organisation von den künstlerischen Darbietungen über die kulinarische Versorgung bis zu den Anbietern von Kunst- und Naturprodukten erfolgt ehrenamtlich.

Die Kleine Parknacht ist jedes Jahr der Höhepunkt vielfältiger Aktionen der Gemeinschaftsinitiative, um das Kleinod Lennépark mehr in das Bewusstsein der Frankfurter und in das positive Licht zu rücken, was der Park auch verdient. Die Veranstalter wollen zeigen, dass der Lennépark ein Bürgerpark ist, in dem sich Familien, Junge und Ältere wohlfühlen mögen.

Fans der Parknacht werden auf viel Bekanntes treffen, wie etwa den Weg des Lichts und die musikalischen Darbietungen unter anderem von der Singakademie, High Spirit, Freier Fall und Manfred Pohl. Diebels live, Vom Fass, Wildpark, FWA und Oderfrucht werden für die gastronomische Versorgung sorgen. Die Maler Erhart und Heidi Weber, Holzgestalter Olaf Götze sowie der Obst- und Pferdehof Raik Neumann tragen tragen auch zur Programmgestaltung bei.

Besonders durch die Sanierungen des südlichen Eingangsbereiches, des Uferweges, der Hangbereiche zur Halben Stadt und des Bereiches um die ehemalige Bürgerschule mit der Schwanenbrücke wurden die Schönheit des Parks und die ursprüngliche Idee von Joseph Peter Lenné wieder besser herausgearbeitet. Der neueste Hingucker im Südbereich ist der Zierzaun an der Schmeißer-Eiche.

Mit dem Schöpferdenkmal und den archäologischen Untersuchungen am nördlichen Übergang über das Lennéfließ – der sogenannten Grotte – wurden im nördlichen Parkteil erste Zeichen gesetzt. Hier wird es in Kürze weitergehen.

17 Uhr findet die Eröffnung samt einem musikalischen Auftakt der Kleist-Musikschule statt. Auf der Bühne an den Lenné Passagen treten anschließend die „Springfrösche“ der Hansa-Schule auf. 20.45 Uhr singt der Große Chor der Singakademie. Die verschiedenen Wiesen des Parks sind angelehnt ans Motto nach den Jahreszeiten benannt. Hier spielen unter anderem Freier Fall, das Duo AMBS, die Singegruppe Alt Zeschdorf und die Band Self Control.

Eintritt frei; Spenden, die am Eingang entgegengenommen werden, kommen dem Park zugute.