Wellmitzer feiern ihr neues Feuerwehrgerätehaus

Frank Groneberg

Wellmitz (MOZ) Mit einem Fest wird an diesem Sonnabend das neu gebaute Feuerwehrgerätehaus in Wellmitz eingeweiht. Das Gebäude, das schon seiner nicht alltäglichen Architektur wegen viel Aufmerksamkeit erregt, wurde an der Ecke Lindenstraße/Straße der Einheit errichtet.

Das Fest beginnt um 14 Uhr. Zu den Programmhöhepunkten gehören natürlich Vorführungen der Feuerwehr und anderer Rettungskräfte. Die Neißemünder Jugendfeuerwehr stellt genauso ihre Fähigkeiten unter Beweis wie die erwachsenen Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zu erleben sind unter anderem eine Höhenrettung, eine Rettung aus einem verunglückten Auto und – was stets ein besonderes Spektakel ist – die Vorführung einer Fettexplosion. Der Sanitätsdienst stellt sich genauso vor wie das Technische Hilfswerk. Kinder können ihren Mut beim Kistenstapeln beweisen und sich auf der Hüpfburg austoben. Das Tanzensemble „Fire & Flame“ (der Name passt natürlich besonders gut zu einem Feuerwehrfest) aus Eisenhüttenstadt unterhält die Besucher mit einer Tanzshow.

Um den Neubau wurde seit Jahren gerungen, inklusive Diskussionen und Streit um den möglichen Standort. Im neuen Gebäude gibt es neben der Fahrzeughalle einen Sanitär- und einen Umkleidebereich, einen Schulungsraum und einen Werkstattraum, eine kleine Küche und auch ein Zimmer für den Ortswehrführer. Das Amt (zwei Drittel) und die Gemeinde Neißemünde investieren knapp eine halbe Million Euro.(gro)